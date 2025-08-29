Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников

Уже скоро в украинских школах начнется новый учебный год, который будет проходить в условиях войны. Что ожидает учеников, как будет организован учебный процесс, каким образом будут функционировать учебные заведения среднего образования и с какими испытаниями придется столкнуться, рассказывается в материале УНН.

Сколько продлится новый учебный год

Новый учебный год в украинских образовательных учреждениях традиционно начнется с 1 сентября. Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров Украины. Закончится он 30 июня 2026 года.

Важно отметить, что 30 июня — это предельная дата завершения учебного года. При этом фактическую дату завершения уроков и учебных занятий и начала каникул определяет педагогический совет учреждения образования.

Уменьшение количества школ

С 1 сентября 2025 года прекратится финансирование за счет образовательной субвенции зарплат учителей в школах, количество учеников в которых меньше 45 человек, а с 1 сентября 2026 года — меньше 60 человек. Стоит обратить внимание, что такое распоряжение не касается начальных школ, которые являются отдельными юридическими лицами. В целом из-за нехватки учеников могут закрыть более 500 школ.

Вместе с тем в расчет образовательной субвенции каждой общины добавлены все дети школьного возраста, другими словами, община будет получать средства на обучение всех детей, но она не будет иметь возможности тратить их на маленькие школы.

Это означает, что местные органы самоуправления могут решать: либо довозить учеников этих школ в ближайшую большую школу, либо оплачивать труд учителей малых школ из местных бюджетов.

В Минобразования также напомнили, что такое решение с целью улучшения качества образования для учеников из сел уже принималось. Так, 1 сентября 2016 года из образовательной субвенции не финансируются школы, в которых обучается менее 25 учеников.

Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников

Офлайн или онлайн обучение

В соответствии со статьей 9 закона Украины "Об образовании", учебные заведения имеют право организовывать учебный процесс очно, дистанционно, индивидуально или в смешанном формате.

В то же время премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о возобновлении очного обучения в 155 школах до конца года.

У нас на контроле каждую неделю выполнение работ… до конца года 155 школ должны перейти с онлайн-обучения на очное - подчеркнула Свириденко.

При этом предусматривается введение горячего питания для учеников 1-11 классов. Кроме того, согласно данной программе, планируется подготовка инфраструктуры для обеспечения питания по всей стране.

Подземные школы

В Харькове к началу учебного года 2025 подготовили семь подземных школ. При этом продолжается строительство новых. Кроме того, в городе сохранят школьные занятия на станциях метрополитена, сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Городской голова уточнил, что три из семи подземных школ построили весной и летом 2025 года. Именно в подземных школах ученики и их родители будут праздновать Первый звонок.

Мы планируем проводить празднование 1 сентября именно в подземных школах. Это важно, ведь формирует эмоциональную связь с нашими маленькими горожанами – отметил мэр.

Кроме того, по словам Терехова, в Харькове планируют открыть еще три подземные школы до 1 января 2026 года.

Кроме того, строительство подземных школ продолжается в Запорожской области. По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, строительство должно завершиться до конца этого года. Он добавил, что всего подземных школ планируется создать 24.

Укрытия

Надежные и комфортные укрытия остаются проблемой для украинских школ даже на четвертый год войны. Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик в эфире телемарафона сообщила, что родители обращаются к ней с жалобами на отсутствие в укрытиях в школах туалета, вентиляции и на наличие плесени. По ее словам, сейчас эти проблемы решаются и для этого выделено надлежащее финансирование.

В этом году государство выделило 6,2 млрд грн на укрытия в учреждениях общего среднего образования. Это довольно значительная сумма, но надо понимать, что укрытие довольно дорогостоящее строительство. Длится такое строительство довольно долго. Количество школ, которые выведены на очное обучение, ежегодно увеличивается - рассказала образовательный омбудсмен.

Лещик отметила, что проблемой являются дошкольные учреждения образования, где государственной субвенции на укрытия нет.

Не всегда общины могут обеспечить его строительство укрытий. По этому поводу к нам поступают жалобы, но в проекте программы действий правительства на следующие годы будут заложены средства на укрытия в учреждениях дошкольного образования - сказала Лещик.

Украинские школьники за границей

Минобразования обновило методические рекомендации, согласно которым дети, являющиеся гражданами Украины и находящиеся за границей, могут выбрать один из следующих путей:

совмещать обучение в местной школе и украинской (украиноведческий компонент, дистанционная, семейная или экстернатная форма);

совмещать обучение в местной школе и украинском образовательном центре за границей (субботние / воскресные школы, культурные центры и т.д.), которые прошли верификацию в системе АИКОМ или сотрудничают с Международной украинской школой;

учиться только в украинской школе, если это не противоречит законам страны пребывания;

учиться только в школе страны пребывания (очная форма).

Украинские школьники на ВОТ

Ученики с временно оккупированных территорий также могут продолжить обучение в украинской системе по одной из форм, предусмотренных законодательством:

дистанционной;

семейной (домашней);

экстернатной;

педагогическим патронажем.

Для обучения детей на временно оккупированных территориях МОН разработало Типовую образовательную программу.

В Минобразования также отметили, что дети, которые вынуждены были прервать обучение за границей или на временно оккупированной территории, имеют право восстановиться в школе в Украине на том уровне, на котором они учились бы без перерыва (в соответствии с возрастом). Для этого достаточно заявления от родителей или законных представителей.

