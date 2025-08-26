$41.280.07
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Украинские школьники готовятся к новому учебному году с обновленной программой, включающей новый обязательный предмет «Предпринимательство и финансовая грамотность» и существенные изменения в преподавании «Защиты Украины».

Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников

В Украине, как и во всем мире, 1 сентября школьники войдут в свои классы, чтобы начать новый учебный год. Их на этот раз ждет много интересных неожиданностей, в частности изучение нового предмета и изменения в преподавании некоторых уже существующих, о чем и расскажет УНН.

Стратегия обновления содержания образования

Министр образования и науки Оксен Лисовой заверил, что никаких кардинальных изменений накануне 1 сентября в организации образовательного процесса не произойдет. "Учебный год начнем спокойно в плановом режиме", - пообещал министр во время общения с журналистами.

Впрочем, реформы будут продолжаться в рамках программы "Образование для жизни", которая является новой стратегией Министерства образования и науки и является преемницей реформы "Новая украинская школа". Она обновляет содержание школьного обучения. Ее главная цель — сформировать целостное образовательное пространство, в котором учебные программы, методы преподавания и школьная среда гармонично сочетаются, давая школьникам возможность лучше познавать себя и мир вокруг.

В разработанных концепциях этой программы описаны особенности, цель и структура каждой образовательной отрасли. Также очерчены актуальные вызовы и пути их преодоления в соответствии с потребностями современного украинского общества. Эти документы предлагают целостное видение того, как должно выстраиваться обучение с 1 до 12 класса — последовательно, логично и с учетом межпредметных связей.

После обсуждения концепций и учета предложений общественности МОН разработает цифровую платформу для педагогов. Пилотирование коснется естественной, художественной и технологической образовательных отраслей.

Зачисление ребенка в школу: в Офисе Омбудсмана объяснили процедуру25.08.25, 10:46 • 6184 просмотра

Новый обязательный предмет

С 1 сентября 2025 года в украинских школах начнут преподавать новый обязательный предмет, а именно – "Предпринимательство и финансовая грамотность". Сначала он попадет в учебные программы для учащихся 8-х классов, а с 2026 года – для 9-х классов. Целью его введения является привитие учащимся практических навыков в финансовой сфере и предпринимательского мышления. Национальный банк Украины (НБУ) совместно с МОН разработал соответствующий учебник и модельную учебную программу для этого курса.

Данная программа была разработана с учетом возрастных особенностей, включает темы по формированию финансовой культуры, управлению личными финансами, банковских услуг, налогов, а также основы предпринимательства и реализации проектов, таких как "Школьное предпринимательство".

Преподавать этот предмет могут учителя любого профиля после прохождения соответствующего обучения.

Изменения в преподавании "Защиты Украины"

С 1 сентября этого года в украинских школах вводятся существенные изменения в преподавании предмета "Защита Украины" для учащихся 10–11 классов, что предусматривает увеличение учебной нагрузки до 2 часов в неделю (ранее 1,5–2 часа). Также будет внедрена обновленная программа, которая будет акцентировать внимание на практических навыках и современных аспектах безопасности и обороны. Также она будет включать домедицинскую помощь, управление беспилотными системами и противодействие дезинформации.

Кроме того, будет отменено разделение на группы по половому признаку. Все учащиеся (мальчики и девочки) будут изучать предмет вместе, независимо от пола. При этом планируется привлекать к преподаванию ветеранов, имеющих соответствующее образование, а также специалистов, занимающихся исключительно этой дисциплиной.

Стоит обратить внимание, что на обновление предмета "Защита Украины" выделены значительные средства (1,74 миллиарда гривен в декабре 2023 года).

Школьники получат собственную валюту в "Мрія" с октября: Федоров рассказал детали23.08.25, 14:57 • 4223 просмотра

Апробация учебников

С 2024 года все учебники, издаваемые за средства государственного бюджета, проходят апробацию — тестирование в школах перед массовой печатью. Участие в первой волне приняли более 2 тысяч учителей в 538 учебных заведениях. 87% педагогов считают, что процедура улучшает качество учебных материалов.

Апробация включает два этапа: использование учебников в учебном процессе и предоставление обратной связи, а также диагностические работы учащихся. В 2024-2025 учебном году приоритетом стали учебники для восьмого пилотного класса.

По словам заместителя министра образования Надежды Кузьмичевой, все этапы цикла учебникотворения находятся в стадии качественных изменений. По состоянию на 31 июля 2025 года все запланированные учебники напечатаны. Теперь осталось решить вопрос логистики.

Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов19.08.25, 12:27 • 42579 просмотров

Чтобы ускорить доставку, правительство 11 июня 2025 года приняло новый алгоритм: учебники будут доставляться напрямую со складов издательств в школы, вместо предыдущей схемы через областные базы. По данным Кузьмичевой, в этом году 35% учебников будет доставлено непосредственно в учебные заведения.

Для прозрачности процесса в информационно-коммуникационной системе АИКОМ внедрили новый функционал — электронные накладные по результатам доставки. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы21.08.25, 14:27 • 26857 просмотров

Павел Зинченко

