Зачисление ребенка в школу: в Офисе Омбудсмана объяснили процедуру

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Дмитрий Лубинец разъяснил порядок зачисления детей в учреждения среднего образования. Он назвал категории детей с первоочередным правом и необходимые документы.

Зачисление ребенка в школу: в Офисе Омбудсмана объяснили процедуру

Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, как осуществляется зачисление детей в учреждения среднего образования. В частности, он назвал категории детей, имеющих право на зачисление, пишет УНН со ссылкой на страницу Лубинца в Telegram.

Детали

Лубинец сообщил, что первоочередное право на зачисление в учреждение общего среднего образования (для получения начального и базового среднего образования) имеют дети, которые:

  • находятся на территории обслуживания учреждения образования;
    • являются родными братьями или сестрами детей, обучающихся в этом учреждении;
      • являются детьми работников учреждения;
        • являются детьми с особыми образовательными потребностями и проживают на территории обслуживания коммунального учреждения образования.

          Важно знать, что ребенка с особыми образовательными потребностями зачисляют в инклюзивный или специальный класс на основании заключения о психолого-педагогической оценке развития ребенка или выписки из протокола соответствующей комиссии. Лубинец уточнил, что если в образовательном учреждении нет специального инклюзивного класса, то его нужно создать.

          Омбудсмен также добавил, что для зачисления ребенка одним из его родителей подается заявление, в котором указываются сведения о серии, номере (при наличии) и дате выдачи:

          • свидетельства о рождении ребенка;
            • медицинской справки по форме первичной учетной документации №086/о “Медицинская справка (выписка из медицинской карты амбулаторного больного)”, утвержденной приказом Минздрава Украины от 14.02.2012 №110 (редакция от 25.07.2023 №1351) (подается при зачислении на очную форму или при ее сочетании с другими формами обучения).

              Такое заявление о зачислении по выбору заявителя может быть подано:

              • лично, по электронной почте, факсу или другими электронными средствами;
                • в электронной форме через АИКОМ или другие онлайн-сервисы.

                  Если право вашего ребенка на зачисление в учреждение общего среднего образования нарушено, вы можете обратиться к учредителю учреждения образования (органу местного самоуправления)

                  - пояснили в Офисе Омбудсмена.

                  Отмечается, что в случае нерешения вопроса, обращаться нужно непосредственно в Офис Омбудсмена по адресу улица Институтская, 21/8, г. Киев, 01008.

                  Также можно воспользоваться электронной почтой [email protected], или же позвонить по номеру: 0 800 501 720; +38 044 299 74 08.

                  Дополнение

                  Верховная Рада приняла законопроект "О профессиональном образовании" (№13107-д), который заменяет ПТУ на профессиональные колледжи. Новый закон предусматривает финансовую автономию, упрощенное лицензирование и активное участие бизнеса в управлении.

                  Павел Зинченко

