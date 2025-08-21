Коледж замість ПТУ і "бурс": Рада схвалила новий закон про професійну освіту

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 6942 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 17425 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 25035 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 52904 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 140644 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 66141 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 115764 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 296978 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 91211 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 84599 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.3м/с
42%
745мм
Популярнi новини
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 19304 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 40948 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 46232 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 42964 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 25821 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 63886 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 140648 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 115768 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 296986 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 271404 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мукачево
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 38411 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 35017 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 35730 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 64410 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 77535 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Х-47М2 «Кинджал»
Гривня
Євро

Коледж замість ПТУ і "бурс": Рада схвалила новий закон про професійну освіту

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про професійну освіту" (№13107-д), який замінює ПТУ на професійні коледжі. Новий закон передбачає фінансову автономію, спрощене ліцензування та активну участь бізнесу в управлінні.

Коледж замість ПТУ і "бурс": Рада схвалила новий закон про професійну освіту

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про професійну освіту (№13107-д), який замінює ПТУ та "бурси" на професійні коледжі, повідомив у четвер голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram, пише УНН.

Щойно проголосували законопроєкт "Про професійну освіту" (№13107-д). 285 голосів - "за". Тепер офіційно: більше ніяких ПТУ чи "бурс". Відтепер: професійний коледж

- написав Бабак.

"Заклад із сучасними, зрозумілими навчальними програмами. З новим управлінським підходом. З можливістю швидко опанувати нову професію – для дорослих та ветеранів війни", - вів далі нардеп.

З його слів, ще це +500 млн євро у бюджет країни, "бо проголосований законопроєкт - євроінтеграційний та є маркером програми Ukraine Facility".

Що змінює новий закон

З його слів, "простою мовою" закон змінює наступне:

  1. Типи закладів. Зʼявляється базовий тип закладу – професійний коледж. Разом із ним діють військові коледжі, навчальні центри, центри професійної досконалості. Усі мають чітко визначені обовʼязки, права та можливості.
    1. Фінанси та автономія. Комунальні, державні заклади професійної освіти можуть утворюватися та функціонувати як у формі бюджетної установи, так і у формі некомерційних товариств. Закон надає право відкривати валютні рахунки, розміщувати депозити, самостійно формувати й використовувати власні надходження (які мають статус некомерційних товариств) та залучати інвесторів.
      1. Ліцензування. Запроваджено принцип «одна ліцензія – один рівень». Заклад отримує єдину ліцензію на рівень професійної освіти й відкриває всередині нього будь-які програми. Ліцензування здійснює Держслужба якості освіти, відокремлена від формування політики. Спрощена подача документів, у тому числі, електронна, із перевіркою через державні реєстри.
        1. Участь бізнесу. У кожному державному або комунальному закладі створюється наглядова рада, половина якої – представники роботодавців. Вони беруть активну участь у ключових рішеннях: пропонують кандидатури керівника, затверджують фінансові плани, впливають на стратегію розвитку й навчальні програми. Тобто бізнес із формального «спостерігача» перетворюється на партнера в управлінні освітнім процесом.
          1. Оцінювання результатів. Кваліфікацію (як повну, так і часткову) присвоює окремий кваліфікаційний центр, підпорядкований Національному агентству кваліфікацій. Навчальний заклад може створити такий центр, але не має права оцінювати власних студентів. Це запроваджує принцип: «навчає один – перевіряє інший». Такий підхід підвищує довіру до результатів навчання як з боку роботодавців, так і самого ринку праці.
            1. Неформальна/інформальна освіта. Підтвердити знання, набуті за рахунок неформальної освіти можна через кваліфікаційні центри. Це дозволяє легалізувати досвід без повторного навчання.

              Навчання мовою нацменшин: Рада ухвалила законопроєкт "Про професійну освіту" 16.04.25, 17:13 • 9052 перегляди

              Юлія Шрамко

              ПолітикаОсвіта
              Освіта
              Верховна Рада України
              НАТО
              Європейський Союз
              Україна