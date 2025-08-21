Колледж вместо ПТУ и "бурсы": Рада одобрила новый закон о профессиональном образовании

$41.380.02
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 15965 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 23825 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 51606 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 138365 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 65559 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 114280 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 290283 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 89181 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 82598 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направлении
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 138311 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 114240 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 266529 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Колледж вместо ПТУ и "бурсы": Рада одобрила новый закон о профессиональном образовании

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект "О профессиональном образовании" (№13107-д), который заменяет ПТУ на профессиональные колледжи. Новый закон предусматривает финансовую автономию, упрощенное лицензирование и активное участие бизнеса в управлении.

Колледж вместо ПТУ и "бурсы": Рада одобрила новый закон о профессиональном образовании

Верховная Рада приняла законопроект о профессиональном образовании (№13107-д), который заменяет ПТУ и "бурсы" на профессиональные колледжи, сообщил в четверг глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram, пишет УНН.

Только что проголосовали законопроект "О профессиональном образовании" (№13107-д). 285 голосов - "за". Теперь официально: больше никаких ПТУ или "бурс". Отныне: профессиональный колледж

- написал Бабак.

"Учреждение с современными, понятными учебными программами. С новым управленческим подходом. С возможностью быстро освоить новую профессию – для взрослых и ветеранов войны", - продолжил нардеп.

По его словам, это еще +500 млн евро в бюджет страны, "потому что проголосованный законопроект - евроинтеграционный и является маркером программы Ukraine Facility".

Что меняет новый закон

По его словам, "простым языком" закон меняет следующее:

  1. Типы учреждений. Появляется базовый тип учреждения – профессиональный колледж. Вместе с ним действуют военные колледжи, учебные центры, центры профессионального совершенства. Все имеют четко определенные обязанности, права и возможности.
    1. Финансы и автономия. Коммунальные, государственные учреждения профессионального образования могут образовываться и функционировать как в форме бюджетного учреждения, так и в форме некоммерческих обществ. Закон предоставляет право открывать валютные счета, размещать депозиты, самостоятельно формировать и использовать собственные поступления (имеющие статус некоммерческих обществ) и привлекать инвесторов.
      1. Лицензирование. Введен принцип «одна лицензия – один уровень». Учреждение получает единую лицензию на уровень профессионального образования и открывает внутри него любые программы. Лицензирование осуществляет Госслужба качества образования, отделенная от формирования политики. Упрощенная подача документов, в том числе, электронная, с проверкой через государственные реестры.
        1. Участие бизнеса. В каждом государственном или коммунальном учреждении создается наблюдательный совет, половина которого – представители работодателей. Они активно участвуют в ключевых решениях: предлагают кандидатуры руководителя, утверждают финансовые планы, влияют на стратегию развития и учебные программы. То есть бизнес из формального «наблюдателя» превращается в партнера в управлении образовательным процессом.
          1. Оценка результатов. Квалификацию (как полную, так и частичную) присваивает отдельный квалификационный центр, подчиненный Национальному агентству квалификаций. Учебное заведение может создать такой центр, но не имеет права оценивать собственных студентов. Это вводит принцип: «обучает один – проверяет другой». Такой подход повышает доверие к результатам обучения как со стороны работодателей, так и самого рынка труда.
            1. Неформальное/информальное образование. Подтвердить знания, приобретенные за счет неформального образования, можно через квалификационные центры. Это позволяет легализовать опыт без повторного обучения.

