Колледж вместо ПТУ и "бурсы": Рада одобрила новый закон о профессиональном образовании
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект "О профессиональном образовании" (№13107-д), который заменяет ПТУ на профессиональные колледжи. Новый закон предусматривает финансовую автономию, упрощенное лицензирование и активное участие бизнеса в управлении.
Верховная Рада приняла законопроект о профессиональном образовании (№13107-д), который заменяет ПТУ и "бурсы" на профессиональные колледжи, сообщил в четверг глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram, пишет УНН.
Только что проголосовали законопроект "О профессиональном образовании" (№13107-д). 285 голосов - "за". Теперь официально: больше никаких ПТУ или "бурс". Отныне: профессиональный колледж
"Учреждение с современными, понятными учебными программами. С новым управленческим подходом. С возможностью быстро освоить новую профессию – для взрослых и ветеранов войны", - продолжил нардеп.
По его словам, это еще +500 млн евро в бюджет страны, "потому что проголосованный законопроект - евроинтеграционный и является маркером программы Ukraine Facility".
Что меняет новый закон
По его словам, "простым языком" закон меняет следующее:
- Типы учреждений. Появляется базовый тип учреждения – профессиональный колледж. Вместе с ним действуют военные колледжи, учебные центры, центры профессионального совершенства. Все имеют четко определенные обязанности, права и возможности.
- Финансы и автономия. Коммунальные, государственные учреждения профессионального образования могут образовываться и функционировать как в форме бюджетного учреждения, так и в форме некоммерческих обществ. Закон предоставляет право открывать валютные счета, размещать депозиты, самостоятельно формировать и использовать собственные поступления (имеющие статус некоммерческих обществ) и привлекать инвесторов.
- Лицензирование. Введен принцип «одна лицензия – один уровень». Учреждение получает единую лицензию на уровень профессионального образования и открывает внутри него любые программы. Лицензирование осуществляет Госслужба качества образования, отделенная от формирования политики. Упрощенная подача документов, в том числе, электронная, с проверкой через государственные реестры.
- Участие бизнеса. В каждом государственном или коммунальном учреждении создается наблюдательный совет, половина которого – представители работодателей. Они активно участвуют в ключевых решениях: предлагают кандидатуры руководителя, утверждают финансовые планы, влияют на стратегию развития и учебные программы. То есть бизнес из формального «наблюдателя» превращается в партнера в управлении образовательным процессом.
- Оценка результатов. Квалификацию (как полную, так и частичную) присваивает отдельный квалификационный центр, подчиненный Национальному агентству квалификаций. Учебное заведение может создать такой центр, но не имеет права оценивать собственных студентов. Это вводит принцип: «обучает один – проверяет другой». Такой подход повышает доверие к результатам обучения как со стороны работодателей, так и самого рынка труда.
- Неформальное/информальное образование. Подтвердить знания, приобретенные за счет неформального образования, можно через квалификационные центры. Это позволяет легализовать опыт без повторного обучения.
