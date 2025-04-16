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Обучение на языке нацменьшинств: Рада приняла законопроект "О профессиональном образовании"

Киев • УНН

 • 4088 просмотра

Рада приняла законопроект, позволяющий обучение на языках нацменьшинств в учреждениях профобразования при условии желания студентов и изучения украинского. Также предусмотрена финансовая автономия для учреждений.

Обучение на языке нацменьшинств: Рада приняла законопроект "О профессиональном образовании"

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О профессиональном образовании", который среди прочего предусматривает возможность организации учебного процесса на языках национальных меньшинств в учреждениях профессионального образования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.

Детали

Сегодня - важный шаг для реформы профобразования: по результатам рассмотрения в первом чтении Верховная Рада приняла за основу проект закона Украины "О профессиональном образовании" (№ 13107-д)

- сообщили в МОН.

В министерстве рассказали, что будет предусматривать законопроект.

Финансовая и кадровая автономия - учебные заведения смогут функционировать как некоммерческие общества. Такая форма дает возможность самостоятельно управлять средствами, утверждать штатные расписания и отходить от тарифной сетки.

Учебные заведения будут получать средства от своих учредителей за услуги по подготовке специалистов, а не по смете, поэтому распределение денег между заведениями станет более рыночным и конкурентным.

Влиятельные наблюдательные советы, которые станут реальным органом управления учебного заведения, как в бизнесе. Они будут проводить конкурс на должность директора учреждения, оценивать его работу, утверждать стратегию и финансовый план.

В состав наблюдательного совета войдут работодатели, сотрудничающие с учреждением, поэтому бизнес получит реальное влияние.

Гранты на дуальное образование - новый механизм финансирования дуального образования, чтобы люди могли получать гранты от государства или местной власти на обучение на базе предприятий – как это работает в ЕС. Для популяризации сочетания работы с обучением создается "студенческий трудовой договор".

Новые подходы к формированию содержания образования - министерство больше не будет утверждать стандарты образования для каждой профессии. Учреждения будут разрабатывать образовательные программы вместе с бизнесом, а изменять и утверждать их будет наблюдательный совет.

Планируется переход на кредитно-модульную систему, чтобы проще засчитывать результаты обучения, в частности полученные неформально или при переходе в другое заведение.

Меньше бюрократии - заведения получат упрощенную систему лицензирования, исчезнет тяжелый бюрократический процесс аттестации заведений профобразования. Вместо сложных процедур - фокус на партнерства, обновление образовательных программ и участие в международных проектах.

Изменение бренда профессионального образования - вместо "ПТУ", "ВПУ" и других устаревших аббревиатур остаются профессиональные колледжи и учебные центры.

Учащиеся становятся студентами, слушателями или курсантами. И также могут иметь академический отпуск.

Законопроект также предусматривает, что языком образовательного процесса в учреждениях профессионального образования является государственный язык, однако лицам, принадлежащим к коренным народам, национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на изучение языка соответствующих коренного народа или национального меньшинства в коммунальных учреждениях профессионального образования или через национальные культурные общества.

Указывается, что по решению учредителя образовательного учреждения, если во время поступления не менее восьми студентов желают учиться на языках национальных меньшинств (которые являются официальными языками ЕС), то может быть создана отдельная группа для получения образования на соответствующем языке. Однако такая группа будет изучать украинский язык как отдельную учебную дисциплину.

Напомним

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко заявила, что возвращение к ВНО пока невозможно из-за войны и логистических трудностей для поступающих с оккупированных территорий. НМТ сохраняет черты ВНО, но имеет компьютерный формат.

Павел Башинский

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