Навчання мовою нацменшин: Рада ухвалила законопроєкт "Про професійну освіту"

$41.180.14
46.610.42
ukenru
Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини
16 квітня, 18:28 • 15930 перегляди

Базові юридичні речі майже доопрацьовані: Зеленський про угоду про копалини

16 квітня, 11:59 • 61828 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

16 квітня, 11:16 • 163369 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
16 квітня, 11:15 • 84018 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
16 квітня, 10:31 • 114354 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 89555 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 141384 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 123527 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 39006 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 62925 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.7м/с
59%
Популярнi новини

Тенісистка Гаррієт Дарт вимагала дезодорант для суперниці, від якої "дуже пахне": згодом спортсменка вибачилась за коментар

16 квітня, 16:57 • 4374 перегляди

Пожежа на заводі АПЗ-20 у курську досягла площі 17000 квадратних метрів: мнс рф запевняє про локалізацію

16 квітня, 18:09 • 4144 перегляди

У Дніпрі пролунали вибухи

16 квітня, 19:12 • 10420 перегляди

Масована атака дронів триває: у Дніпрі лунають вибухи

16 квітня, 19:41 • 5176 перегляди

У Дніпрі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, двоє дітей постраждали - ОВА

16 квітня, 20:03 • 3280 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

16 квітня, 14:30 • 43057 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

16 квітня, 11:16 • 163369 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 154628 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 141384 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 123527 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 97994 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 41208 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 41512 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 41969 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 43738 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Навчання мовою нацменшин: Рада ухвалила законопроєкт "Про професійну освіту"

Київ • УНН

 • 6650 перегляди

Рада ухвалила законопроєкт, що дозволяє навчання мовами нацменшин у закладах профосвіти за умови бажання студентів і вивчення української. Також передбачено фінансову автономію для закладів.

Навчання мовою нацменшин: Рада ухвалила законопроєкт "Про професійну освіту"

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт "Про професійну освіту", який серед іншого передбачає можливість організації навчального процесу мовами національних меншин у закладах професійної освіти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, передає УНН.

Деталі

Сьогодні - важливий крок для реформи профосвіти: за результатами розгляду в першому читанні Верховна Рада взяла за основу проєкт закону України "Про професійну освіту" (№ 13107-д)

- повідомили в МОН.

В міністерстві розповіли, що передбачатиме законопроєкт.

Фінансова й кадрова автономія - заклади освіти зможуть функціонувати як некомерційні товариства. Така форма дає можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки.

Заклади освіти будуть отримувати кошти від своїх засновників за послуги з підготовки фахівців, а не за кошторисом, тож розподіл грошей між закладами стане більш ринковим і конкурентним.

Впливові наглядові ради, які стануть реальним органом управління закладу освіти, як у бізнесі. Вони проводитимуть конкурс на посаду директора закладу, оцінюватимуть його роботу, затверджуватимуть стратегію та фінансовий план.

До складу наглядової ради увійдуть роботодавці, які співпрацюють із закладом, тож бізнес отримає реальний вплив.

Гранти на дуальну освіту - новий механізм фінансування дуальної освіти, щоб люди могли отримувати гранти від держави чи місцевої влади на навчання на базі підприємств – як це працює в ЄС. Для популяризації поєднання роботи з навчанням, створюється "студентський трудовий договір".

Нові підходи до формування змісту освіти - міністерство більше не буде затверджувати стандарти освіти для кожної професії. Заклади розроблятимуть освітні програми разом із бізнесом, а змінювати та затверджувати їх буде наглядова рада.

Планується перехід на кредитно-модульну систему, щоб простіше зараховувати результати навчання, зокрема здобуті неформально або під час переходу до іншого закладу.

Менше бюрократії - заклади отримають спрощену систему ліцензування, зникне важкий бюрократичний процес атестації закладів профосвіти. Замість складних процедур - фокус на партнерства, оновлення освітніх програм та участь у міжнародних проєктах.

Зміна бренду професійної освіти - замість "ПТУ", "ВПУ" та інших застарілих абревіатур, залишається професійні коледжі та навчальні центри.

Учні стають студентами, слухачами або курсантами. І також можуть мати академічну відпустку.

Законопроєкт також передбачає, що мовою освітнього процесу у закладах професійної освіти є державна мова, проте особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини в комунальних закладах професійної освіти або через національні культурні товариства.

Вказується, що за рішенням засновника освітнього закладу, якщо під час вступу не менше восьми студентів мають бажання навчатися мовами національних меншин (які є офіційними мовами ЄС), то може бути утворена окрема група для здобуття освіти відповідною мовою. Однак така група вивчатиме українську мову як окрему навчальну дисципліну.

Нагадаємо

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявила, що повернення до ЗНО поки неможливе через війну та логістичні труднощі для вступників з окупованих територій. НМТ зберігає риси ЗНО, але має комп'ютерний формат.

Павло Башинський

Павло Башинський

Освіта
Верховна Рада
Україна
Brent
$66.25
Bitcoin
$84,314.90
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,336.87
Ethereum
$1,588.86