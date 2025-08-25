Зарахування дитини до школи: в Офісі Омбудсмана пояснили процедуру

Омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, як здійснюється зарахування дітей до закладів середньої освіти. Зокрема, він назвав категорії дітей, які мають право на зарахування, пише УНН з посиланням на сторінку Лубінця в Telegram.

Деталі

Лубінець повідомив, що першочергове право на зарахування до закладу загальної середньої освіти (для здобуття початкової та базової середньої освіти) мають діти, які:

перебувають на території обслуговування закладу освіти;

є рідними братами або сестрами дітей, які навчаються в цьому закладі;

є дітьми працівників закладу;

є дітьми з особливими освітніми потребами та проживають на території обслуговування комунального закладу освіти.

Важливо знати, що дитину з особливими освітніми потребами зараховують до інклюзивного або спеціального класу на підставі висновку про психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини або витягу з протоколу відповідної комісії. Лубінець уточним, що якщо в освітньому закладі нема спеціального інклюзивного класу, то його треба створити.

Омбудсман також додав, що для зарахування дитини одним із її батьків подається заява, у якій зазначаються відомості про серію, номер (за наявності) та дату видачі:

свідоцтва про народження дитини;

медичної довідки за формою первинної облікової документації No086/0 “Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)”, затверджений наказом МОЗ України від 14.02.2012 No110 (редакція від 25.07.2023 No1351) (подається при зарахуванні на очну форму або при її поєднанні з іншими формами навчання).

Така заява про зарахування за вибором заявника може бути подана:

особисто, електронною поштою, факсом або іншими електронними засобами;

в електронній формі через АІКОМ або інші онлайн-сервіси.

Якщо право вашої дитини на зарахування до закладу загальної середньої освіти порушено, ви можете звернутися до засновника закладу освіти (органу місцевого самоврядування) - пояснили в Офісі Омбудсмана.

Зазначається, що у разі невирішення питання, звертатися треба безпосередньо до Офісу Омбудсмана за адресою вулиця Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008.

Також можна скористатися електронною поштою [email protected], або ж зателефонувати на номером: 0 800 501 720; +38 044 299 74 08.

Доповнення

