Ексклюзив
06:07 • 12955 перегляди
Зарахування дитини до школи: в Офісі Омбудсмана пояснили процедуру

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Дмитро Лубінець роз'яснив порядок зарахування дітей до закладів середньої освіти. Він назвав категорії дітей з першочерговим правом та необхідні документи.

Зарахування дитини до школи: в Офісі Омбудсмана пояснили процедуру

Омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, як здійснюється зарахування дітей до закладів середньої освіти. Зокрема, він назвав категорії дітей, які мають право на зарахування, пише УНН з посиланням на сторінку Лубінця в Telegram.

Деталі

Лубінець повідомив, що першочергове право на зарахування до закладу загальної середньої освіти (для здобуття початкової та базової середньої освіти) мають діти, які:

  • перебувають на території обслуговування закладу освіти;
    • є рідними братами або сестрами дітей, які навчаються в цьому закладі;
      • є дітьми працівників закладу;
        • є дітьми з особливими освітніми потребами та проживають на території обслуговування комунального закладу освіти.

          Важливо знати, що дитину з особливими освітніми потребами зараховують до інклюзивного або спеціального класу на підставі висновку про психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини або витягу з протоколу відповідної комісії. Лубінець уточним, що якщо в освітньому закладі нема спеціального інклюзивного класу, то його треба створити.

          Омбудсман також додав, що для зарахування дитини одним із її батьків подається заява, у якій зазначаються відомості про серію, номер (за наявності) та дату видачі:

          • свідоцтва про народження дитини;
            • медичної довідки за формою первинної облікової документації No086/0 “Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)”, затверджений наказом МОЗ України від 14.02.2012 No110 (редакція від 25.07.2023 No1351) (подається при зарахуванні на очну форму або при її поєднанні з іншими формами навчання).

              Така заява про зарахування за вибором заявника може бути подана:

              • особисто, електронною поштою, факсом або іншими електронними засобами;
                • в електронній формі через АІКОМ або інші онлайн-сервіси.

                  Якщо право вашої дитини на зарахування до закладу загальної середньої освіти порушено, ви можете звернутися до засновника закладу освіти (органу місцевого самоврядування)

                  - пояснили в Офісі Омбудсмана.

                  Зазначається, що у разі невирішення питання, звертатися треба безпосередньо до Офісу Омбудсмана за адресою вулиця Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008.

                  Також можна скористатися електронною поштою [email protected], або ж зателефонувати на номером: 0 800 501 720; +38 044 299 74 08.

                  Доповнення

                  Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про професійну освіту" (№13107-д), який замінює ПТУ на професійні коледжі. Новий закон передбачає фінансову автономію, спрощене ліцензування та активну участь бізнесу в управлінні.

                  Павло Зінченко

