Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів

В Україні, як і в усьому світі, 1 вересня школярі увійдуть до своїх класів, щоб розпочати новий навчальний рік. На них цього разу чекає багато цікавих несподіванок, зокрема вивчення нового предмета та зміни у викладанні деяких уже існуючих, про що і розповість УНН.

Стратегія оновлення змісту освіти

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий запевнив, що жодних кардинальних змін напередодні 1 вересня в організації освітнього процесу не відбудеться. "Навчальний рік почнемо спокійно у плановому режимі", - пообіцяв міністр під час спілкування з журналістами.

Втім, реформи продовжуватимуться в рамках програми "Освіта для життя", яка є новою стратегією Міністерства освіти і науки і є наступницею реформи "Нова українська школа". Вона оновлює зміст шкільного навчання. Її головна ціль — сформувати цілісний освітній простір, в якому навчальні програми, методи викладання та шкільне середовище гармонійно поєднуються, даючи школярам змогу краще пізнавати себе і світ навколо.

У розроблених концепціях цієї програми описано особливості, мету й структуру кожної освітньої галузі. Також окреслено актуальні виклики й шляхи їхнього подолання відповідно до потреб сучасного українського суспільства. Ці документи пропонують цілісне бачення того, як має вибудовуватися навчання з 1 до 12 класу — послідовно, логічно та з урахуванням міжпредметних зв’язків.

Після обговорення концепцій і врахування пропозицій громадськості МОН розробить цифрову платформу для освітян. Пілотування торкнеться природничої, мистецької та технологічної освітніх галузей.

Новий обов'язковий предмет

З 1 вересня 2025 року в українських школах почнуть викладати новий обов’язковий предмет, а саме – "Підприємництво та фінансова грамотність". Спершу він потрапить до навчальних програм для учнів 8-х класів, а з 2026 року – для 9-х класів. Метою його запровадження є прищеплення учням практичних навичок у фінансовій сфері та підприємницького мислення. Національний банк України (НБУ) спільно з МОН розробив відповідний підручник та модельну навчальну програму для цього курсу.

Дана програма була розроблена з урахуванням вікових особливостей, включає теми з формування фінансової культури, управління особистими фінансами, банківських послуг, податків, а також основи підприємництва та реалізації проєктів, таких як "Шкільне підприємництво".

Викладати цей предмет можуть вчителі будь-якого профілю після проходження відповідного навчання.

Зміни у викладанні "Захисту України"

З 1 вересня цього року в українських школах запроваджуються суттєві зміни у викладанні предмета "Захист України" для учнів 10–11 класів, що передбачає збільшення навчального навантаження до 2 годин на тиждень (раніше 1,5–2 години). Також буде впроваджено оновлену програму, яка акцентуватиме на практичних навичках і сучасних аспектах безпеки та оборони. Також вона включатиме домедичну допомогу, керування безпілотними системами та протидію дезінформації.

Крім того, буде скасовано поділ на групи за статевою ознакою. Всі учні (хлопці та дівчата) вивчатимуть предмет разом, незалежно від статі. При цьому планується залучати до викладання ветеранів, які мають відповідну освіту, а також спеціалістів, які займаються виключно цією дисципліною.

Варто звернути увагу, що на оновлення предмета "Захист України" виділено значні кошти (1,74 мільярда гривень у грудні 2023 року).

Апробація підручників

З 2024 року всі підручники, які видаються за кошти державного бюджету, проходять апробацію — тестування в школах перед масовим друком. Участь у першій хвилі взяли понад 2 тисячі вчителів у 538 закладах освіти. 87% педагогів вважають, що процедура покращує якість навчальних матеріалів.

Апробація включає два етапи: використання підручників у навчальному процесі та надання зворотного зв’язку, а також діагностувальні роботи учнів. У 2024-2025 навчальному році пріоритетом стали підручники для восьмого пілотного класу.

За словами заступниці міністра освіти Надії Кузьмичової, усі етапи циклу підручникотворення перебувають у стадії якісних змін. Станом на 31 липня 2025 року всі заплановані підручники надруковані. Тепер залишилось вирішити питання логістики.

Щоб пришвидшити доставку, уряд 11 червня 2025 року ухвалив новий алгоритм: підручники доставлятимуть напряму зі складів видавництв до шкіл, замість попередньої схеми через обласні бази. За даними Кузьмичової, цього року 35% підручників буде доставлено безпосередньо до закладів освіти.

Для прозорості процесу в інформаційно-комунікаційній системі АІКОМ впровадили новий функціонал — електронні накладні за результатами доставлення. Детальніше про це можна прочитати тут.

