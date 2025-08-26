$41.280.07
47.910.07
ukenru
06:24 • 1332 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 2424 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 16519 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 102647 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 67605 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 66751 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 192588 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 184657 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70431 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67495 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
74%
748мм
Популярнi новини
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі25 серпня, 22:27 • 11179 перегляди
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС01:35 • 13746 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю02:44 • 3262 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня03:18 • 5262 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 5756 перегляди
Публікації
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 1332 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 86195 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 102647 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 192588 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 184657 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 12307 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 86195 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 60088 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 96721 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 77826 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
Гривня
Долар США
Крилата ракета

Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

Українські школярі готуються до нового навчального року з оновленою програмою, включаючи новий обов'язковий предмет «Підприємництво та фінансова грамотність» та суттєві зміни у викладанні «Захисту України».

Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів

В Україні, як і в усьому світі, 1 вересня школярі увійдуть до своїх класів, щоб розпочати новий навчальний рік. На них цього разу чекає багато цікавих несподіванок, зокрема вивчення нового предмета та зміни у викладанні деяких уже існуючих, про що і розповість УНН.

Стратегія оновлення змісту освіти

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий запевнив, що жодних кардинальних змін напередодні 1 вересня в організації освітнього процесу не відбудеться. "Навчальний рік почнемо спокійно у плановому режимі", - пообіцяв міністр під час спілкування з журналістами.

Втім, реформи продовжуватимуться в рамках програми "Освіта для життя", яка є новою стратегією Міністерства освіти і науки і є наступницею реформи "Нова українська школа". Вона оновлює зміст шкільного навчання. Її головна ціль — сформувати цілісний освітній простір, в якому навчальні програми, методи викладання та шкільне середовище гармонійно поєднуються, даючи школярам змогу краще пізнавати себе і світ навколо.

У розроблених концепціях цієї програми описано особливості, мету й структуру кожної освітньої галузі. Також окреслено актуальні виклики й шляхи їхнього подолання відповідно до потреб сучасного українського суспільства. Ці документи пропонують цілісне бачення того, як має вибудовуватися навчання з 1 до 12 класу — послідовно, логічно та з урахуванням міжпредметних зв’язків.

Після обговорення концепцій і врахування пропозицій громадськості МОН розробить цифрову платформу для освітян. Пілотування торкнеться природничої, мистецької та технологічної освітніх галузей.

Зарахування дитини до школи: в Офісі Омбудсмана пояснили процедуру25.08.25, 10:46 • 6194 перегляди

Новий обов'язковий предмет

З 1 вересня 2025 року в українських школах почнуть викладати новий обов’язковий предмет, а саме – "Підприємництво та фінансова грамотність". Спершу він потрапить до навчальних програм для учнів 8-х класів, а з 2026 року – для 9-х класів. Метою його запровадження є прищеплення учням практичних навичок у фінансовій сфері та підприємницького мислення. Національний банк України (НБУ) спільно з МОН розробив відповідний підручник та модельну навчальну програму для цього курсу.

Дана програма була розроблена з урахуванням вікових особливостей, включає теми з формування фінансової культури, управління особистими фінансами, банківських послуг, податків, а також основи підприємництва та реалізації проєктів, таких як "Шкільне підприємництво".

Викладати цей предмет можуть вчителі будь-якого профілю після проходження відповідного навчання.

Зміни у викладанні "Захисту України"

З 1 вересня цього року в українських школах запроваджуються суттєві зміни у викладанні предмета "Захист України" для учнів 10–11 класів, що передбачає збільшення навчального навантаження до 2 годин на тиждень (раніше 1,5–2 години). Також буде впроваджено оновлену програму, яка акцентуватиме на практичних навичках і сучасних аспектах безпеки та оборони. Також вона включатиме домедичну допомогу, керування безпілотними системами та протидію дезінформації.

Крім того, буде скасовано поділ на групи за статевою ознакою. Всі учні (хлопці та дівчата) вивчатимуть предмет разом, незалежно від статі. При цьому планується залучати до викладання ветеранів, які мають відповідну освіту, а також спеціалістів, які займаються виключно цією дисципліною.

Варто звернути увагу, що на оновлення предмета "Захист України" виділено значні кошти (1,74 мільярда гривень у грудні 2023 року).

Школярі отримають власну валюту в "Мрії" з жовтня: Федоров розповів деталі23.08.25, 14:57 • 4225 переглядiв

Апробація підручників

З 2024 року всі підручники, які видаються за кошти державного бюджету, проходять апробацію — тестування в школах перед масовим друком. Участь у першій хвилі взяли понад 2 тисячі вчителів у 538 закладах освіти. 87% педагогів вважають, що процедура покращує якість навчальних матеріалів.

Апробація включає два етапи: використання підручників у навчальному процесі та надання зворотного зв’язку, а також діагностувальні роботи учнів. У 2024-2025 навчальному році пріоритетом стали підручники для восьмого пілотного класу.

За словами заступниці міністра освіти Надії Кузьмичової, усі етапи циклу підручникотворення перебувають у стадії якісних змін. Станом на 31 липня 2025 року всі заплановані підручники надруковані. Тепер залишилось вирішити питання логістики.

Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів19.08.25, 12:27 • 42579 переглядiв

Щоб пришвидшити доставку, уряд 11 червня 2025 року ухвалив новий алгоритм: підручники доставлятимуть напряму зі складів видавництв до шкіл, замість попередньої схеми через обласні бази. За даними Кузьмичової, цього року 35% підручників буде доставлено безпосередньо до закладів освіти.

Для прозорості процесу в інформаційно-комунікаційній системі АІКОМ впровадили новий функціонал — електронні накладні за результатами доставлення. Детальніше про це можна прочитати тут.

Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи21.08.25, 14:27 • 26857 переглядiв

Павло Зінченко

ПублікаціїОсвіта
Освіта
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України
Національний банк України
Україна