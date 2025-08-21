Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
10:22 • 3862 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 19656 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 30276 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 34682 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 60896 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 156891 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 69164 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 128070 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 334257 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 102874 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.8м/с
39%
746мм
Популярнi новини
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 58372 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 55042 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 37568 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список06:48 • 21747 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 13561 перегляди
Публікації
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 13717 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 75487 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 156891 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 128070 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 334254 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Крим
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 44513 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 40678 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 41042 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 69420 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 85272 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Нафта
Пістолет
Гривня

Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про відновлення очного навчання у 155 школах до кінця року та запровадження гарячого харчування для учнів 1-11 класів. Програма передбачає підготовку інфраструктури для забезпечення харчування по всій країні.

Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи

Уряд анонсував програму відновлення освітніх закладів, повернення до очного навчання 155 шкіл та забезпечення школярів гарячим харчуванням по всій країні. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу" передає УНН.

Деталі

Під час візиту до Харківської області першим об’єктом, який разом із міністром освіти відвідала прем’єрка, став дошкільний навчальний заклад. Також вона оглянула школу, що невдовзі прийматиме 400 дітей, забезпечених сучасними умовами навчання.

В нас на контролі кожен тиждень виконання робіт…до кінця року 155 шкіл мають перейти з онлайн-навчання в очно

- підкреслила Свириденко.

Також за її словами було прийнято комплексну програму з упорядкування територій, у межах якої особливу увагу приділили освітній сфері.

Якраз це забезпечення курсів і забезпечення гарячим першим (обідом – ред.) дітей з 1-го по 11-й клас. Ми поставили задачу міністру освіти й міністру освіти з наступного року і це сигнал для вас, як для представників громад, регіонів

- наголосила прем'єр-міністр.

Вона додала, що потрібно не лише передбачити фінансування, а й підготувати інфраструктуру міст, щоб забезпечити учнів гарячим харчуванням від початкових класів і до випускників. Це завдання стоїть перед усією країною, а не лише перед окремими регіонами.

Навчальний рік в Україні стартує 1 вересня, але тривалість залежить від безпеки20.08.25, 18:51 • 2740 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоОсвіта
Освіта
Юлія Свириденко
Харківська область
Україна