Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про відновлення очного навчання у 155 школах до кінця року та запровадження гарячого харчування для учнів 1-11 класів. Програма передбачає підготовку інфраструктури для забезпечення харчування по всій країні.
Уряд анонсував програму відновлення освітніх закладів, повернення до очного навчання 155 шкіл та забезпечення школярів гарячим харчуванням по всій країні. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу" передає УНН.
Деталі
Під час візиту до Харківської області першим об’єктом, який разом із міністром освіти відвідала прем’єрка, став дошкільний навчальний заклад. Також вона оглянула школу, що невдовзі прийматиме 400 дітей, забезпечених сучасними умовами навчання.
В нас на контролі кожен тиждень виконання робіт…до кінця року 155 шкіл мають перейти з онлайн-навчання в очно
Також за її словами було прийнято комплексну програму з упорядкування територій, у межах якої особливу увагу приділили освітній сфері.
Якраз це забезпечення курсів і забезпечення гарячим першим (обідом – ред.) дітей з 1-го по 11-й клас. Ми поставили задачу міністру освіти й міністру освіти з наступного року і це сигнал для вас, як для представників громад, регіонів
Вона додала, що потрібно не лише передбачити фінансування, а й підготувати інфраструктуру міст, щоб забезпечити учнів гарячим харчуванням від початкових класів і до випускників. Це завдання стоїть перед усією країною, а не лише перед окремими регіонами.
