Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи

Уряд анонсував програму відновлення освітніх закладів, повернення до очного навчання 155 шкіл та забезпечення школярів гарячим харчуванням по всій країні. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу" передає УНН.

Під час візиту до Харківської області першим об’єктом, який разом із міністром освіти відвідала прем’єрка, став дошкільний навчальний заклад. Також вона оглянула школу, що невдовзі прийматиме 400 дітей, забезпечених сучасними умовами навчання.

В нас на контролі кожен тиждень виконання робіт…до кінця року 155 шкіл мають перейти з онлайн-навчання в очно

Також за її словами було прийнято комплексну програму з упорядкування територій, у межах якої особливу увагу приділили освітній сфері.

Якраз це забезпечення курсів і забезпечення гарячим першим (обідом – ред.) дітей з 1-го по 11-й клас. Ми поставили задачу міністру освіти й міністру освіти з наступного року і це сигнал для вас, як для представників громад, регіонів