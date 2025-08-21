Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы

Правительство анонсировало программу восстановления образовательных учреждений, возвращение к очному обучению 155 школ и обеспечение школьников горячим питанием по всей стране. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время конференции "Августовская 2025: образование для меняющегося мира", передает УНН.

Во время визита в Харьковскую область первым объектом, который вместе с министром образования посетила премьер, стало дошкольное учебное заведение. Также она осмотрела школу, которая вскоре будет принимать 400 детей, обеспеченных современными условиями обучения.

У нас на контроле каждую неделю выполнение работ… до конца года 155 школ должны перейти с онлайн-обучения на очное

Также, по ее словам, была принята комплексная программа по благоустройству территорий, в рамках которой особое внимание уделили образовательной сфере.

Именно это обеспечение курсов и обеспечение горячим первым (обедом – ред.) детей с 1-го по 11-й класс. Мы поставили задачу министру образования и министру образования со следующего года, и это сигнал для вас, как для представителей общин, регионов