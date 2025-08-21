Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
10:22 • 3672 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 19158 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 29825 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 34356 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 60672 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 156353 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 69099 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 127628 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 333290 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 102573 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.9м/с
38%
745мм
Популярные новости
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 57742 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 54388 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 36946 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список06:48 • 21141 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 12791 просмотра
публикации
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 13156 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 75019 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 156351 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 127627 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 333289 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Крым
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 44297 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 40478 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 40858 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 69251 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 85112 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Пистолет
Гривна

Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о возобновлении очного обучения в 155 школах до конца года и введении горячего питания для учащихся 1-11 классов. Программа предусматривает подготовку инфраструктуры для обеспечения питания по всей стране.

Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы

Правительство анонсировало программу восстановления образовательных учреждений, возвращение к очному обучению 155 школ и обеспечение школьников горячим питанием по всей стране. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время конференции "Августовская 2025: образование для меняющегося мира", передает УНН.

Детали

Во время визита в Харьковскую область первым объектом, который вместе с министром образования посетила премьер, стало дошкольное учебное заведение. Также она осмотрела школу, которая вскоре будет принимать 400 детей, обеспеченных современными условиями обучения.

У нас на контроле каждую неделю выполнение работ… до конца года 155 школ должны перейти с онлайн-обучения на очное

- подчеркнула Свириденко.

Также, по ее словам, была принята комплексная программа по благоустройству территорий, в рамках которой особое внимание уделили образовательной сфере.

Именно это обеспечение курсов и обеспечение горячим первым (обедом – ред.) детей с 1-го по 11-й класс. Мы поставили задачу министру образования и министру образования со следующего года, и это сигнал для вас, как для представителей общин, регионов

- подчеркнула премьер-министр.

Она добавила, что нужно не только предусмотреть финансирование, но и подготовить инфраструктуру городов, чтобы обеспечить учащихся горячим питанием от начальных классов и до выпускников. Эта задача стоит перед всей страной, а не только перед отдельными регионами.

Учебный год в Украине стартует 1 сентября, но продолжительность зависит от безопасности20.08.2025, 18:51 • 2740 просмотров

Алена Уткина

ОбществоОбразование
Образование
Юлия Свириденко
Харьковская область
Украина