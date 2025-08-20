Учебный год в Украине стартует 1 сентября, но продолжительность зависит от безопасности
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины принял решение о старте нового учебного года 1 сентября. Продолжительность обучения и каникул будет определять педагогический совет, учитывая ситуацию с безопасностью.
Условия начала и окончания учебного года в Украине, выход на каникулы будет определять педагогический совет, учитывая ряд условий.
Детали
Правительство приняло постановление:
Учебный год, как обычно, должен начаться в Украине 1 сентября. В официальном документе указано, что 2025/2026 учебный год продлится с 1 сентября 2025 года до 30 июня 2026 года. Однако есть определенные уточнения.
Структуру учебного года, в частности фактическую дату завершения учебных занятий и начала каникул, определяет педагогический совет учебного заведения.
Решение о завершении обучения и каникулах будут принимать учебные заведения. Педагогический совет будет учитывать:
- учебную нагрузку;
- ситуацию с безопасностью в регионе;
- потребности и состояние учащихся;
- готовность педагогов.
Даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных учебных заведениях.
Напомним
Министерство образования и науки Украины отменило приказ № 1112 о дистанционном обучении, но его положения интегрируют в другие документы. Учебный год 2025-2026 начнется 1 сентября, каникулы ожидаются с конца октября.