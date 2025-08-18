Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул

1 вересня в Україні розпочнеться новий навчальний рік. Як здійснюватиметься навчання в школах в умовах війни, яка і досі триває, та коли учні і учениці матимуть можливість насолодитися канікулами розповідає УНН.

Як проходитиме навчання

Міністерство освіти і науки повідомило про скасування наказу № 1112, який визначав норми дистанційного навчання. Водночас у міністерстві запевнили, що його ключові положення збережуться та будуть враховані в інших нормативних документах до початку навчального року.

Рішення про скасування наказу № 1112 ухвалили за результатами домовленостей МОН із прифронтовими регіонами через складну безпекову ситуацію. Втім, основні ідеї документа будуть інтегровані в інші акти до 1 вересня 2025 року.

В новому році формат навчання регулюватиметься залежно від обставин. У прифронтових районах навчання здійснюватиметься дистанційно, на тимчасово окупованих територіях — через педагогічний патронаж з індивідуальними заняттями, за кордоном — з українським компонентом та спрощеною програмою, а в безпечних регіонах — очно.

Кожна окремо взята школа самостійно визначає, який формат запроваджувати. При цьому МОН не рекомендує поєднувати очне та дистанційне навчання в одному класі.

Освітній додаток "Мрія" планують закріпити в законодавстві

Повернення до очної форми навчання

В Міністерстві освіти і науки назвали критерії, необхідні для повернення до очної освіти:

· наявність укриття в школі або на відстані не більше ніж 500 метрів від нього;

· матеріально-технічне забезпечення, достатнє для організації змішаного навчання;

· для областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської (крім тимчасово окупованих територій) — рішення ради оборони області або розпорядження керівника ОВА, рішення педагогічної ради щодо виведення учнів на очне навчання.

Як навчатимуться дистанційні класи

Згідно з рішенням Міністерства освіти і науки дистанційне навчання здійснюватиметься наступним чином:

· для учнів в Україні — за повною освітньою програмою;

· для учнів за кордоном — навчання за скороченою освітньою програмою:українознавчий компонент і перезарахування оцінок з інших предметів, які вивчались в школі за кордоном.

Дистанційні класи з українознавчим компонентом — це окреме навантаження вчителів, яке закладається у формулу обрахунку освітньої субвенції. Якщо учень або учениця не вчиться в школі за кордоном, то він або вона продовжує навчання в дистанційному класі в Україні за повною програмою, сімейною формою чи екстернатом.

Навчання переміщених дітей за місцем перебування

Діти, які були переміщені внаслідок російської агресії, з 1 вересня 2025 року будуть навчатись очно у школах за місцем свого фактичного перебування.

При цьому вимушено переміщені діти мають можливість упродовж 2025-2026 навчального року вчитись у своїх дистанційних класах, навіть якщо за місцем їхнього перебування є місця в школах з очним навчанням.

Упродовж цього навчального року МОН разом з міжнародними партнерами з розвитку буде проводити адвокаційну кампанію, спрямовану на підвищення частки тих сімей, які розпочнуть навчання в очних школах з 1 вересня 2025 року.

Українські діти за кордоном отримали нові можливості для навчання: МОН затвердило зміни

Як навчатимуться учні на ТОТ

Школярі, які проживають на тимчасово окупованій території України, матимуть можливість продовжити навчатися в дистанційних класах, якщо це дозволяє безпекова ситуація. Оцінку безпечності ситуації робитимуть учителі та батьки дитини.

Окрім того, учні на ТОТ можуть перейти на індивідуальну форму навчання (педагогічний патронаж) із застосуванням дистанційних технологій. МОН надасть рекомендації щодо роботи за педагогічним патронажем і приклад індивідуального розкладу.

Осінні канікули 2025 в Україні

Осінні канікули стартують з 27 жовтня. Вони триватимуть до 2 листопада 2025 року. Враховуючи два вихідних дні, які передують початку осінніх канікул, у дітей загалом матимуть дев'ять днів на відпочинок.

Зимові канікули 2025-2026 навчального року

Зимові канікули почнуться 27 грудня 2025 року та продовжуватимуться до 11 січня 2026 року. Таким чином взимку школярі матимуть 16 днів відпочинку, якщо враховувати вихідні дні, які передують початку канікул.

Весняні канікули 2026 в Україні

Весняні канікули розпочнуться 23 березня і триватимуть до 29 березня 2026 року. Беручи до уваги два вихідних дні, які передують початку канікул, діти матимуть загалом дев'ять днів на відпочинок.

Літні канікули 2026 в Україні

Навчальний рік 2025-2026 орієнтовно має закінчитися 29 травня 2026 року. Літні канікули традиційно триватимуть три місяці — до 31 серпня 2026 року.

Варто взяти до уваги, що освітні заклади можуть самостійно визначати дати початку і тривалості канікул, зважаючи на ситуацію з безпекою в кожному конкретному регіоні. У зв'язку з цим наведені вище дати канікул є орієнтовними.

Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці