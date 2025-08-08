Українські діти за кордоном отримали нові можливості для навчання: МОН затвердило зміни

Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до Типової освітньої програми, яка передбачає вивчення українознавчого компонента для дітей, що проживають за кордоном і відвідують місцеві школи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

Деталі

Українські діти за кордоном відтепер зможуть вивчати не лише предмети українознавчого компонента, а й інші навчальні дисципліни.

Зміни, внесені до програми, нададуть учням і ученицям можливість, окрім обов’язкових предметів українознавчого компонента, обирати додаткові дисципліни відповідно до власних освітніх потреб — наприклад, для підготовки до НМТ. Це можуть бути математика, фізика, англійська мова або інші предмети - зазначили в міністерстві.

Крім того, Типова освітня програма містить наступні складові:

перелік предметів й інтегрованих курсів навчального плану типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачено навчальними планами закордонних закладів освіти;

рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень для вивчення предметів навчального плану;

вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми;

рекомендовані форми організації освітнього процесу;

опис інструментарію оцінювання.

Більше дізнатися про програму українознавчого компонента, а також подати заявку, можна за посиланням.

Нагадаємо

З 8 серпня 2025 року в Україні відкрито подачу заяв до магістратури на основі дипломів бакалавра, спеціаліста або магістра. Абітурієнти можуть подати до 15 заяв, з них 5 на бюджет, до 25 серпня.