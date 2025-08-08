Українські діти за кордоном отримали нові можливості для навчання: МОН затвердило зміни

$41.460.15
48.280.01
ukenru
15:03 • 18401 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 78026 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 87214 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 53181 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 108245 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 65496 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 48545 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 36383 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 93654 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25779 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
60%
754мм
Популярнi новини
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 115412 перегляди
Трамп хоче зустрітись із путіним у Ватикані: Італія – під дипломатичним тиском8 серпня, 12:44 • 22926 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 65509 перегляди
Родина кадирова отримала рекордну кількість нагород після вторгнення в Україну16:08 • 13116 перегляди
Кабмін звільнив двох заступників міністрів освіти та соцполітики: про кого йдетьсяPhoto17:21 • 10605 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo14:38 • 78016 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 65812 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 87204 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 115801 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 93652 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Сиріл Рамафоса
Едгарс Рінкевичс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Молдова
Китай
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 115801 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 162461 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 176986 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 182632 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 171311 перегляди
Актуальне
С-400
MIM-104 Patriot
Дія (сервіс)
Forbes
Мі-8

Українські діти за кордоном отримали нові можливості для навчання: МОН затвердило зміни

Київ • УНН

 • 1478 перегляди

МОН затвердило зміни до Типової освітньої програми. Українські діти за кордоном тепер можуть вивчати не лише українознавчий компонент, а й інші дисципліни.

Українські діти за кордоном отримали нові можливості для навчання: МОН затвердило зміни

Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до Типової освітньої програми, яка передбачає вивчення українознавчого компонента для дітей, що проживають за кордоном і відвідують місцеві школи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

Деталі

Українські діти за кордоном відтепер зможуть вивчати не лише предмети українознавчого компонента, а й інші навчальні дисципліни.

Зміни, внесені до програми, нададуть учням і ученицям можливість, окрім обов’язкових предметів українознавчого компонента, обирати додаткові дисципліни відповідно до власних освітніх потреб — наприклад, для підготовки до НМТ. Це можуть бути математика, фізика, англійська мова або інші предмети

- зазначили в міністерстві.

Крім того, Типова освітня програма містить наступні складові:

  • перелік предметів й інтегрованих курсів навчального плану типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачено навчальними планами закордонних закладів освіти;
    • рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень для вивчення предметів навчального плану;
      • вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми;
        • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
          • опис інструментарію оцінювання.

            Більше дізнатися про програму українознавчого компонента, а також подати заявку, можна за посиланням.

            Нагадаємо

            З 8 серпня 2025 року в Україні відкрито подачу заяв до магістратури на основі дипломів бакалавра, спеціаліста або магістра. Абітурієнти можуть подати до 15 заяв, з них 5 на бюджет, до 25 серпня.

            Євген Устименко

            СуспільствоНаші за кордономОсвіта
            Міністерство освіти і науки України
            Україна