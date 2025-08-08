Українські діти за кордоном отримали нові можливості для навчання: МОН затвердило зміни
Київ • УНН
МОН затвердило зміни до Типової освітньої програми. Українські діти за кордоном тепер можуть вивчати не лише українознавчий компонент, а й інші дисципліни.
Міністерство освіти і науки України затвердило зміни до Типової освітньої програми, яка передбачає вивчення українознавчого компонента для дітей, що проживають за кордоном і відвідують місцеві школи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.
Деталі
Українські діти за кордоном відтепер зможуть вивчати не лише предмети українознавчого компонента, а й інші навчальні дисципліни.
Зміни, внесені до програми, нададуть учням і ученицям можливість, окрім обов’язкових предметів українознавчого компонента, обирати додаткові дисципліни відповідно до власних освітніх потреб — наприклад, для підготовки до НМТ. Це можуть бути математика, фізика, англійська мова або інші предмети
Крім того, Типова освітня програма містить наступні складові:
- перелік предметів й інтегрованих курсів навчального плану типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачено навчальними планами закордонних закладів освіти;
- рекомендований розподіл кількості навчальних годин
на тиждень для вивчення предметів навчального плану;
- вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми;
- рекомендовані форми організації освітнього процесу;
- опис інструментарію оцінювання.
Більше дізнатися про програму українознавчого компонента, а також подати заявку, можна за посиланням.
