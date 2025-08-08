Украинские дети за границей получили новые возможности для обучения: МОН утвердило изменения
Киев • УНН
МОН утвердило изменения в Типовую образовательную программу. Украинские дети за границей теперь могут изучать не только украиноведческий компонент, но и другие дисциплины.
Министерство образования и науки Украины утвердило изменения в Типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение украиноведческого компонента для детей, проживающих за границей и посещающих местные школы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
Детали
Украинские дети за границей теперь смогут изучать не только предметы украиноведческого компонента, но и другие учебные дисциплины.
Изменения, внесенные в программу, предоставят учащимся и ученицам возможность, кроме обязательных предметов украиноведческого компонента, выбирать дополнительные дисциплины в соответствии с собственными образовательными потребностями — например, для подготовки к НМТ. Это могут быть математика, физика, английский язык или другие предметы
Кроме того, Типовая образовательная программа содержит следующие составляющие:
- перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами зарубежных учебных заведений;
- рекомендуемое распределение количества учебных часов
в неделю для изучения предметов учебного плана;
- требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;
- рекомендуемые формы организации образовательного процесса;
- описание инструментария оценивания.
Больше узнать о программе украиноведческого компонента, а также подать заявку, можно по ссылке.
