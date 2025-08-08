$41.460.15
15:03 • 17688 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 74352 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 84027 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 51524 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 105111 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 64685 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 48085 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 36203 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 92066 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25699 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Украинские дети за границей получили новые возможности для обучения: МОН утвердило изменения

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

МОН утвердило изменения в Типовую образовательную программу. Украинские дети за границей теперь могут изучать не только украиноведческий компонент, но и другие дисциплины.

Украинские дети за границей получили новые возможности для обучения: МОН утвердило изменения

Министерство образования и науки Украины утвердило изменения в Типовую образовательную программу, которая предусматривает изучение украиноведческого компонента для детей, проживающих за границей и посещающих местные школы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Детали

Украинские дети за границей теперь смогут изучать не только предметы украиноведческого компонента, но и другие учебные дисциплины.

Изменения, внесенные в программу, предоставят учащимся и ученицам возможность, кроме обязательных предметов украиноведческого компонента, выбирать дополнительные дисциплины в соответствии с собственными образовательными потребностями — например, для подготовки к НМТ. Это могут быть математика, физика, английский язык или другие предметы

- отметили в министерстве.

Кроме того, Типовая образовательная программа содержит следующие составляющие:

  • перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами зарубежных учебных заведений;
    • рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов учебного плана;
      • требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;
        • рекомендуемые формы организации образовательного процесса;
          • описание инструментария оценивания.

            Больше узнать о программе украиноведческого компонента, а также подать заявку, можно по ссылке.

            Напомним

            С 8 августа 2025 года в Украине открыта подача заявлений в магистратуру на основе дипломов бакалавра, специалиста или магистра. Абитуриенты могут подать до 15 заявлений, из них 5 на бюджет, до 25 августа.

            Евгений Устименко

            ОбществоНаши за границейОбразование
            Министерство образования и науки Украины
            Украина