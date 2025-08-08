В Україні розпочався прийом заяв на вступ до магістратури: стали відомі дедлайни і правила

З 8 серпня поточного року розпочався процес подання заяв для вступу до магістратури на основі диплома бакалавра, спеціаліста або магістра. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Деталі

Подати заяви на бюджет або контракт можна до 18:00 25 серпня (за київським часом). Далі заклади вищої освіти можуть проводити додатковий набір лише на контрактну форму навчання - до 20 жовтня.

Для того, щоб подати заяви, вступнику потрібно створити або увійти в електронний кабінет за посиланням. Абітурієнти можуть подати до 15 заяв, з них максимум 5 - на бюджет, а решту - на контракт.

Після подання першої заяви змінити будь-які дані в електронному кабінеті неможливо. Тому абітурієнтам порадили перевіряти всю інформацію перед початком подання.

Списки рекомендованих до зарахування на бюджет буде оприлюднено не пізніше за 28 серпня. Вступники, які отримають рекомендацію, повинні підтвердити вибір місця навчання до 18:00 30 серпня.

Водночас надання рекомендацій для вступу на навчання за контрактом розпочнеться 1 вересня. Кінцеві строки підтвердження місця навчання визначено в Правилах прийому конкретного закладу вищої освіти.

Нагадаємо

МОН очікує, що близько 30 тисяч контрактників отримають освітні гранти. Загалом 176 376 вступників отримали рекомендації, з них 65 493 на бюджет та 110 883 на контракт.