Вступна кампанія: у МОН прогнозують приблизно 30 тис. отримувачів грантів
Київ • УНН
МОН очікує, що близько 30 тисяч контрактників отримають освітні гранти. Загалом 176 376 вступників отримали рекомендації, з них 65 493 на бюджет та 110 883 на контракт.
У МОН прогнозують, що цього року освітні гранти отримає приблизно 30 тис. контрактників. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький під час брифінгу, передає УНН.
Ми бачимо, що з минулого року до цього року цифри фактично аналогічні. Дещо порозміщалися по інших закладах рекомендації, тобто вступники вступили в різні заклади, інші ніж минулого року. Загалом рекомендації отримали 176 376 вступників. З них 65 493 на бюджет й 110 883 на контракт
Він зазначив, що з контрактників велика кількість отримує гранти.
Ми на сьогодні прогнозуємо приблизно 30 тис. отримувачів грантів. Це означає, що більше половини вступників цього року отримають державну фінансову підтримку на здобуття освіти
Які спеціальності лідери серед абітурієнтів Винницький зазначив, що серед вступників на першому місці менеджмент.
Ми маємо розуміти, що за цією спеціальністю дуже сильно перенасичений ринок праці
Проте він зауважив, що є й позитивна тенденція. Так, в першій десятці є психологія, комп'ютерні науки, освіта та медицина.
Найпопулярніші університети за заявами вступників Винницький назвав лідерів за заявами абітурієнтів цього року:
- «Львівська політехніка»;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
- Державний торговельно-економічний університет;6. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Волинський національний університет імені Лесі Українки.
