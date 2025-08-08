Вступна кампанія: у МОН прогнозують приблизно 30 тис. отримувачів грантів

$41.460.15
48.280.01
ukenru
07:40 • 4040 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 19978 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
04:04 • 28768 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 24598 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 80633 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 61647 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 120996 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 114879 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 97099 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 147139 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.2м/с
42%
756мм
Популярнi новини
"Справжня торгівля дітьми": окупанти створили онлайн-каталог українських дітей з Луганщини для усиновленняPhoto7 серпня, 23:06 • 16812 перегляди
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію8 серпня, 02:28 • 20684 перегляди
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через ТисуPhoto02:56 • 11213 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту06:38 • 11317 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 6876 перегляди
Публікації
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 2806 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 06:06 • 19978 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки04:04 • 28768 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 80633 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 87437 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Китай
Індія
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 126947 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 143891 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 152005 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 142568 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 152566 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Facebook
Мі-8
Мі-24
Tesla Model Y

Вступна кампанія: у МОН прогнозують приблизно 30 тис. отримувачів грантів

Київ • УНН

 • 762 перегляди

МОН очікує, що близько 30 тисяч контрактників отримають освітні гранти. Загалом 176 376 вступників отримали рекомендації, з них 65 493 на бюджет та 110 883 на контракт.

Вступна кампанія: у МОН прогнозують приблизно 30 тис. отримувачів грантів

У МОН прогнозують, що цього року освітні гранти отримає приблизно 30 тис. контрактників. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький під час брифінгу, передає УНН.

Ми бачимо, що з минулого року до цього року цифри фактично аналогічні. Дещо порозміщалися по інших закладах рекомендації, тобто вступники вступили в різні заклади, інші ніж минулого року. Загалом рекомендації отримали 176 376 вступників. З них 65 493 на бюджет й 110 883 на контракт

 - розповів Винницький.

Бакалаврат 2025: понад 176 тис. вступників вже мають знати про зарахування 06.08.25, 18:31 • 2100 переглядiв

Він зазначив, що з контрактників велика кількість отримує гранти.

Ми на сьогодні прогнозуємо приблизно 30 тис. отримувачів грантів. Це означає, що більше половини вступників цього року отримають державну фінансову підтримку на здобуття освіти

- сказав Винницький. 

Які спеціальності лідери серед абітурієнтів Винницький зазначив, що серед вступників на першому місці менеджмент.

Ми маємо розуміти, що за цією спеціальністю дуже сильно перенасичений ринок праці

- підкреслив Винницький. 

Проте він зауважив, що є й позитивна тенденція. Так, в першій десятці є психологія, комп'ютерні науки, освіта та медицина.

Вступна кампанія: МОН назвало спеціальності, за яким працевлаштування є достатньо низьким29.07.25, 14:50 • 3022 перегляди

Найпопулярніші університети за заявами вступників Винницький назвав лідерів за заявами абітурієнтів цього року:

  1. «Львівська політехніка»;
    1. Львівський національний університет імені Івана Франка;
      1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
        1. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
          1. Державний торговельно-економічний університет;6. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
            1. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
              1. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
                1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
                  1. Волинський національний університет імені Лесі Українки.

                    У МОН розвіяли міф щодо масового виїзду вступників за кордон06.08.25, 16:42 • 2288 переглядiв

                    Анна Мурашко

                    Освіта
                    Міністерство освіти і науки України