Вступна кампанія: у МОН прогнозують приблизно 30 тис. отримувачів грантів

У МОН прогнозують, що цього року освітні гранти отримає приблизно 30 тис. контрактників. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький під час брифінгу, передає УНН.

Ми бачимо, що з минулого року до цього року цифри фактично аналогічні. Дещо порозміщалися по інших закладах рекомендації, тобто вступники вступили в різні заклади, інші ніж минулого року. Загалом рекомендації отримали 176 376 вступників. З них 65 493 на бюджет й 110 883 на контракт

Бакалаврат 2025: понад 176 тис. вступників вже мають знати про зарахування

Він зазначив, що з контрактників велика кількість отримує гранти.

Ми на сьогодні прогнозуємо приблизно 30 тис. отримувачів грантів. Це означає, що більше половини вступників цього року отримають державну фінансову підтримку на здобуття освіти

Які спеціальності лідери серед абітурієнтів Винницький зазначив, що серед вступників на першому місці менеджмент.

Ми маємо розуміти, що за цією спеціальністю дуже сильно перенасичений ринок праці