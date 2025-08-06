Бакалаврат 2025: понад 176 тис. вступників вже мають знати про зарахування
Київ • УНН
176 376 вступників отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат. Цього року алгоритм розподіляв місця як на бюджет, так і на контракт, включаючи гранти.
Рекомендації отримали 176 376 вступників, крім того, у 2025 році алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, але й "контрактні" (зокрема і з грантом). Передає УНН із посиланням на заступника міністра освіти і науки Михайло Винницького.
Деталі
Наразі відомо, що рекомендації отримали:
- На бюджет - 65 493 вступників.
- На контракт - 110 883 вступників.
Цього року вперше алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, а й ті, що "контрактні" (зокрема і з грантом).
Серед тих, хто отримав бюджетне місце, на денній формі навчання - 61 178 осіб, а на заочній - 4 315.
Також серед інших данних наразі відомо, хто саме за квотами:
Квота-1
- 4 060 осіб (з них 728 — заочна форма).
Квота-2
- 4 960 осіб (з них 129 — заочна форма).
Разом — 13,5% усіх рекомендованих на бюджет.
За словами Винницького, крім "квотників", ще є і інші пільгові категорії студентів, які будуть претендувати на бюджетні місця поза конкурсом.
Важливий факт, за оцінкою заступника міністра освіти і науки:
- 60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом.
- 86% — за одним із трьох перших пріоритетів.
Всього було створено майже 210 тисяч електронних кабінетів.
- 195 тисяч вступників взяли участь у роботі алгоритму, розмістивши заяви;
- близько 20 тисяч вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів. Втім ще буде можливість вступити на контракт на наступному етапі (після 11 серпня).
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