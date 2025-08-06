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Бакалаврат 2025: понад 176 тис. вступників вже мають знати про зарахування

Київ • УНН

 • 776 перегляди

176 376 вступників отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат. Цього року алгоритм розподіляв місця як на бюджет, так і на контракт, включаючи гранти.

Бакалаврат 2025: понад 176 тис. вступників вже мають знати про зарахування

Рекомендації отримали 176 376 вступників, крім того, у 2025 році алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, але й "контрактні" (зокрема і з грантом). Передає УНН із посиланням на заступника міністра освіти і науки Михайло Винницького.

Деталі

Наразі відомо, що рекомендації отримали: 

  1. На бюджет - 65 493 вступників.
    1. На контракт - 110 883 вступників.

      Цього року вперше алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, а й ті, що "контрактні" (зокрема і з грантом).

      - зазначив Винницький. 

      Серед тих, хто отримав бюджетне місце, на денній формі навчання - 61 178 осіб, а на заочній -  4 315.

      Також серед інших данних наразі відомо, хто саме за квотами:

      Квота-1

      • 4 060 осіб (з них 728 — заочна форма).

        Квота-2

        • 4 960 осіб (з них 129 — заочна форма).

          Разом — 13,5% усіх рекомендованих на бюджет.

          За словами Винницького, крім "квотників", ще є і інші пільгові категорії студентів, які будуть претендувати на бюджетні місця поза конкурсом.

          Важливий факт, за оцінкою заступника міністра освіти і науки:

          • 60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом.
            • 86% — за одним із трьох перших пріоритетів.

              Всього було створено майже 210 тисяч електронних кабінетів.

              • 195 тисяч вступників взяли участь у роботі алгоритму, розмістивши заяви;
                • близько 20 тисяч вступників не отримали рекомендацій на жоден із поданих пріоритетів. Втім ще буде можливість вступити на контракт на наступному етапі (після 11 серпня).

                  Нагадаємо

                  Учасники ЄВВ з методології наукових досліджень отримали результати. Картка результатів, необхідна для вступу до аспірантури, доступна для завантаження в кабінетах.

                  80% вступників до аспірантури цього року – чоловіки, при цьому приблизно стільки ж не з'явилися на тестування

                  Найбільший відсоток вступників на магістратуру цього року склали іспит на спеціальностях право, політологія, інформаційні технології. А не подолали вступний поріг у відсотковому вираженні найбільше на обліку та фінансах, економіці та праві.

                  Ігор Тележніков

                  Освіта
                  Міністерство освіти і науки України
                  Україна