Бакалавриат 2025: более 176 тыс. абитуриентов уже должны знать о зачислении

Рекомендации получили 176 376 абитуриентов, кроме того, в 2025 году алгоритм распределял не только на места государственного заказа, но и "контрактные" (в том числе и с грантом). Передает УНН со ссылкой на заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого.

Детали

Сейчас известно, что рекомендации получили:

На бюджет - 65 493 абитуриента. На контракт - 110 883 абитуриента.

В этом году впервые алгоритм распределял не только на места государственного заказа, но и те, что "контрактные" (в том числе и с грантом). - отметил Винницкий.

Среди тех, кто получил бюджетное место, на дневной форме обучения - 61 178 человек, а на заочной - 4 315.

Также среди других данных сейчас известно, кто именно по квотам:

Квота-1

4 060 человек (из них 728 — заочная форма).

Квота-2

4 960 человек (из них 129 — заочная форма).

Итого — 13,5% всех рекомендованных на бюджет.

По словам Винницкого, кроме "квотников", еще есть и другие льготные категории студентов, которые будут претендовать на бюджетные места вне конкурса.

Важный факт, по оценке заместителя министра образования и науки:

60% из общего количества абитуриентов, рекомендовано к поступлению по своему первому приоритету.

86% — по одному из трех первых приоритетов.

Всего было создано почти 210 тысяч электронных кабинетов.

195 тысяч абитуриентов приняли участие в работе алгоритма, разместив заявления;

около 20 тысяч абитуриентов не получили рекомендаций ни на один из поданных приоритетов. Впрочем, еще будет возможность поступить на контракт на следующем этапе (после 11 августа).

Напомним

Участники ЕВВ по методологии научных исследований получили результаты. Карточка результатов, необходимая для поступления в аспирантуру, доступна для загрузки в кабинетах.

80% поступающих в аспирантуру в этом году – мужчины, при этом примерно столько же не явились на тестирование.

Наибольший процент поступающих на магистратуру в этом году сдали экзамен по специальностям право, политология, информационные технологии. А не преодолели вступительный порог в процентном выражении больше всего по учету и финансам, экономике и праву.