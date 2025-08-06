Вступ на магістратуру: на якій спеціальності найбільше склали іспити і не подолали поріг
Київ • УНН
Оприлюднено підсумки вступної кампанії на магістратуру за основними спеціальностями. Деталізовано кількість вступників, що склали іспит, не з'явилися на тестування та не подолали вступний поріг.
Найбільший відсоток вступників на магістратуру цього року склали іспит на спеціальностях право, політологія, інформаційні технології, не подолали вступний поріг у відсотковому вираженні найбільше на обліку та фінансах, економіці та праві, повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зі слів Бабака, по кожній спеціальності вступна кампанія на магістратуру (основна сесія) має такі підсумки:
- економіка. Склали іспит – 3 618 вступників (66,2%). Не зʼявилися на тестування – 31,2%. Не подолали вступний поріг – 140 учасники (2,5%);
- політологія. Склали іспит – 2053 вступники (82,7%). Не зʼявилися на тестування – 16,8%. Не подолали вступний поріг – 10 учасники (0,4%);
- психологія. Склали іспит – 7 357 вступники (77,9%). Не зʼявилися на тестування – 21,3%. Не подолали вступний поріг – 63 учасники (0,66%);
- інформаційні технології. Склали іспит – 9 582 вступники (78,8%). Не зʼявилися на тестування – 19,8%. Не подолали вступний поріг – 158 учасники (1,3%);
- педагогіка. Склали іспит – 12 802 вступники (76,6%). Не зʼявилися на тестування – 22,9%. Не подолали вступний поріг – 79 учасники (0,47%);
- облік та фінанси. Склали іспит – 3 406 вступники (67,4%). Не зʼявилися на тестування – 25,12%. Не подолали вступний поріг – 372 учасники (7,4%);
- управління та адміністрування. Склали іспит – 12 024 вступники (73,1%). Не зʼявилися на тестування – 26,1%. Не подолали вступний поріг – 108 учасники (0,65%);
- право. Склали іспит – 9 036 вступники (84,4%). Не зʼявилися на тестування – 13,8%. Не подолали вступний поріг – 160 учасники (1,49%).
"Приблизно однотипна ситуація по результатам з історії мистецтв та мовознавства. Тут на тестування не зʼявився майже кожен пʼятий. Лише 4 та 10 вступників відповідно не подолали вступний поріг. Склали іспит понад 69% вступників", - повідомив Бабак.
Він також навів дані, як виглядає вступна кампанія на магістратуру у ґендерному розрізі:
- 50,6% жінок складали економіку;
- 54,3% – політологію;
- 52,7% – управління та адміністрування;
- 57,9% – право;
- 59,4% – облік та фінанси;
- 61,1% – історія мистецтв;
- 71,3% – педагогіка та психологія;
- 73,6% – психологія;
- 80,7% – мовознавство.
"Серед вступників, які складали іспит до магістратури з права, політології та економіки, понад 50% – жінки - зазначив Бабак. - А ось інформаційні технології жінки для вступу обрали найменше - 16,6%".
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