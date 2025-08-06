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Вступ на магістратуру: на якій спеціальності найбільше склали іспити і не подолали поріг

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Оприлюднено підсумки вступної кампанії на магістратуру за основними спеціальностями. Деталізовано кількість вступників, що склали іспит, не з'явилися на тестування та не подолали вступний поріг.

Вступ на магістратуру: на якій спеціальності найбільше склали іспити і не подолали поріг

Найбільший відсоток вступників на магістратуру цього року склали іспит на спеціальностях право, політологія, інформаційні технології, не подолали вступний поріг у відсотковому вираженні найбільше на обліку та фінансах, економіці та праві, повідомив народний депутат, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Бабака, по кожній спеціальності вступна кампанія на магістратуру (основна сесія) має такі підсумки:

  • економіка. Склали іспит – 3 618 вступників (66,2%). Не зʼявилися на тестування – 31,2%. Не подолали вступний поріг – 140 учасники (2,5%);
    • політологія. Склали іспит – 2053 вступники (82,7%). Не зʼявилися на тестування – 16,8%. Не подолали вступний поріг – 10 учасники (0,4%);
      • психологія. Склали іспит – 7 357 вступники (77,9%). Не зʼявилися на тестування – 21,3%. Не подолали вступний поріг – 63 учасники (0,66%);
        • інформаційні технології. Склали іспит – 9 582 вступники (78,8%). Не зʼявилися на тестування – 19,8%. Не подолали вступний поріг – 158 учасники (1,3%);
          • педагогіка. Склали іспит – 12 802 вступники (76,6%). Не зʼявилися на тестування – 22,9%. Не подолали вступний поріг – 79 учасники (0,47%);
            • облік та фінанси. Склали іспит – 3 406 вступники (67,4%). Не зʼявилися на тестування – 25,12%. Не подолали вступний поріг – 372 учасники (7,4%);
              • управління та адміністрування. Склали іспит – 12 024 вступники (73,1%). Не зʼявилися на тестування – 26,1%. Не подолали вступний поріг – 108 учасники (0,65%);
                • право. Склали іспит – 9 036 вступники (84,4%). Не зʼявилися на тестування – 13,8%. Не подолали вступний поріг – 160 учасники (1,49%).

                  "Приблизно однотипна ситуація по результатам з історії мистецтв та мовознавства. Тут на тестування не зʼявився майже кожен пʼятий. Лише 4 та 10 вступників відповідно не подолали вступний поріг. Склали іспит понад 69% вступників", - повідомив Бабак.

                  Він також навів дані, як виглядає вступна кампанія на магістратуру у ґендерному розрізі:

                  • 50,6% жінок складали економіку;
                    • 54,3% – політологію;
                      • 52,7% – управління та адміністрування;
                        • 57,9% – право;
                          • 59,4% – облік та фінанси;
                            • 61,1% – історія мистецтв;
                              • 71,3% – педагогіка та психологія;
                                • 73,6% – психологія;
                                  • 80,7% – мовознавство.

                                    "Серед вступників, які складали іспит до магістратури з права, політології та економіки, понад 50% – жінки - зазначив Бабак. - А ось інформаційні технології жінки для вступу обрали найменше - 16,6%".

                                    Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру - чоловіки05.08.25, 17:47 • 2164 перегляди

                                    Юлія Шрамко

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