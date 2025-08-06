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Financial Times

Поступление в магистратуру: на какой специальности больше всего сдавали экзамены и не преодолели порог

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Обнародованы итоги вступительной кампании в магистратуру по основным специальностям. Детализировано количество поступающих, сдавших экзамен, не явившихся на тестирование и не преодолевших вступительный порог.

Поступление в магистратуру: на какой специальности больше всего сдавали экзамены и не преодолели порог

Наибольший процент абитуриентов на магистратуру в этом году сдали экзамен по специальностям право, политология, информационные технологии, не преодолели вступительный порог в процентном выражении больше всего по учету и финансам, экономике и праву, сообщил народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Бабака, по каждой специальности вступительная кампания на магистратуру (основная сессия) имеет следующие итоги:

  • экономика. Сдали экзамен – 3 618 абитуриентов (66,2%). Не явились на тестирование – 31,2%. Не преодолели вступительный порог – 140 участников (2,5%);
    • политология. Сдали экзамен – 2053 абитуриента (82,7%). Не явились на тестирование – 16,8%. Не преодолели вступительный порог – 10 участников (0,4%);
      • психология. Сдали экзамен – 7 357 абитуриентов (77,9%). Не явились на тестирование – 21,3%. Не преодолели вступительный порог – 63 участника (0,66%);
        • информационные технологии. Сдали экзамен – 9 582 абитуриента (78,8%). Не явились на тестирование – 19,8%. Не преодолели вступительный порог – 158 участников (1,3%);
          • педагогика. Сдали экзамен – 12 802 абитуриента (76,6%). Не явились на тестирование – 22,9%. Не преодолели вступительный порог – 79 участников (0,47%);
            • учет и финансы. Сдали экзамен – 3 406 абитуриентов (67,4%). Не явились на тестирование – 25,12%. Не преодолели вступительный порог – 372 участника (7,4%);
              • управление и администрирование. Сдали экзамен – 12 024 абитуриента (73,1%). Не явились на тестирование – 26,1%. Не преодолели вступительный порог – 108 участников (0,65%);
                • право. Сдали экзамен – 9 036 абитуриентов (84,4%). Не явились на тестирование – 13,8%. Не преодолели вступительный порог – 160 участников (1,49%).

                  "Примерно однотипная ситуация по результатам по истории искусств и языкознанию. Здесь на тестирование не явился почти каждый пятый. Лишь 4 и 10 абитуриентов соответственно не преодолели вступительный порог. Сдали экзамен более 69% абитуриентов", - сообщил Бабак.

                  Он также привел данные, как выглядит вступительная кампания на магистратуру в гендерном разрезе:

                  • 50,6% женщин сдавали экономику;
                    • 54,3% – политологию;
                      • 52,7% – управление и администрирование;
                        • 57,9% – право;
                          • 59,4% – учет и финансы;
                            • 61,1% – история искусств;
                              • 71,3% – педагогика и психология;
                                • 73,6% – психология;
                                  • 80,7% – языкознание.

                                    "Среди абитуриентов, сдававших экзамен в магистратуру по праву, политологии и экономике, более 50% – женщины, - отметил Бабак. - А вот информационные технологии женщины для поступления выбрали меньше всего - 16,6%".

                                    В этом году 80% поступающих в аспирантуру – мужчины05.08.25, 17:47 • 2138 просмотров

                                    Юлия Шрамко

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