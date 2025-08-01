Результати ЄВВ вже доступні: їх розміщено у кабінетах учасників вступних випробувань
Київ • УНН
Учасники ЄВВ з методології наукових досліджень отримали результати. Картка результатів, необхідна для вступу до аспірантури, доступна для завантаження в кабінетах.
Учасники ЄВВ мають змогу завантажити картку результатів, яка потрібна для вступу до закладів вищої освіти України.
Передає УНН із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
Деталі
Учасники основних сесій єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) для вступу до аспірантури отримали результати.
Згідно з інформацію Центру оцінювання якості освіти, результати розміщено в кабінетах учасників вступних випробувань.
- У відповідній вкладці в кабінетах учасників вступних випробувань уже доступна опція формування екзаменаційної картки, яка потрібна для вступу до аспірантури закладів вищої освіти України.
- Учасники ЄВВ мають змогу завантажити картку результатів.
Довідка
У картці зазначено, під яким номером певний учасник виконував кожне завдання, які він дав відповіді та кількість набраних балів за кожне завдання.
Для розуміння
Результати ЄВВ за шкалою 100–200 балів отримано шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиці № 20 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році.
Порядок затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.02.2025 № 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2025 за № 312/43718.
Нагадаємо
З 1 по 8 серпня триватиме реєстрація на спеціальну сесію ЄВІ. Участь можуть взяти ті, хто пропустив попередні сесії, або бажає повторно скласти тестування.