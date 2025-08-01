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Результаты ЕВВ уже доступны: они размещены в кабинетах участников вступительных испытаний

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Участники ЕВВ по методологии научных исследований получили результаты. Карточка результатов, необходимая для поступления в аспирантуру, доступна для скачивания в кабинетах.

Результаты ЕВВ уже доступны: они размещены в кабинетах участников вступительных испытаний

Участники ЕВВ могут загрузить карточку результатов, которая необходима для поступления в учреждения высшего образования Украины.

Передает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Детали

Участники основных сессий единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВВ) для поступления в аспирантуру получили результаты.

Согласно информации Центра оценивания качества образования, результаты размещены в кабинетах участников вступительных испытаний.

  1. В соответствующей вкладке в кабинетах участников вступительных испытаний уже доступна опция формирования экзаменационной карточки, которая необходима для поступления в аспирантуру учреждений высшего образования Украины.
    1. Участники ЕВВ могут загрузить карточку результатов.

      Справка

      В карточке указано, под каким номером определенный участник выполнял каждое задание, какие он дал ответы и количество набранных баллов за каждое задание.

      Для понимания

      Результаты ЕВВ по шкале 100–200 баллов получены путем перевода тестовых баллов в эту шкалу в соответствии с таблицей № 20 приложения 5 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году.

      Порядок утвержден приказом Министерства образования и науки Украины от 10.02.2025 № 168, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 26.02.2025 под № 312/43718.

      Напомним

      С 1 по 8 августа продлится регистрация на специальную сессию ЕВИ. Участие могут принять те, кто пропустил предыдущие сессии, или желает повторно сдать тестирование.

      Игорь Тележников

      Образование
      Министерство образования и науки Украины
      Министерство юстиции Украины
      Украина