Результаты ЕВВ уже доступны: они размещены в кабинетах участников вступительных испытаний
Киев • УНН
Участники ЕВВ по методологии научных исследований получили результаты. Карточка результатов, необходимая для поступления в аспирантуру, доступна для скачивания в кабинетах.
Участники ЕВВ могут загрузить карточку результатов, которая необходима для поступления в учреждения высшего образования Украины.
Передает УНН со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.
Детали
Участники основных сессий единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВВ) для поступления в аспирантуру получили результаты.
Согласно информации Центра оценивания качества образования, результаты размещены в кабинетах участников вступительных испытаний.
- В соответствующей вкладке в кабинетах участников вступительных испытаний уже доступна опция формирования экзаменационной карточки, которая необходима для поступления в аспирантуру учреждений высшего образования Украины.
- Участники ЕВВ могут загрузить карточку результатов.
Справка
В карточке указано, под каким номером определенный участник выполнял каждое задание, какие он дал ответы и количество набранных баллов за каждое задание.
Для понимания
Результаты ЕВВ по шкале 100–200 баллов получены путем перевода тестовых баллов в эту шкалу в соответствии с таблицей № 20 приложения 5 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году.
Порядок утвержден приказом Министерства образования и науки Украины от 10.02.2025 № 168, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 26.02.2025 под № 312/43718.
Напомним
С 1 по 8 августа продлится регистрация на специальную сессию ЕВИ. Участие могут принять те, кто пропустил предыдущие сессии, или желает повторно сдать тестирование.