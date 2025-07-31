Завтра розпочинається реєстрація на спецсесію ЄВІ: що потрібно знати вступнику
Київ • УНН
З 1 по 8 серпня триватиме реєстрація на спеціальну сесію ЄВІ. Участь можуть взяти ті, хто пропустив попередні сесії, або бажає повторно скласти тестування.
З 1 до 8 серпня триватиме реєстрація на спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту. Участь можуть узяти як ті, хто пропустив попередні сесії, так і ті, хто хоче повторно скласти тестування. Про це пише УНН, посилаючись на Український центр оцінювання якості освіти.
Деталі
Вступники зможуть пройти тестування у додаткові терміни за умови виконання всіх етапів реєстрації.
Що потрібно зробити:
— звернутися до приймальної комісії одного із закладів вищої освіти очно або дистанційно. Саме там вступник реєструється й отримує екзаменаційний листок;
— отримати екзаменаційний листок: ключовий документ, без якого не допустять до тестування. Перевірте наявність фото й підпису представника приймальної комісії;
— оплатити вартість участі, а саме 1176 грн до 13 серпня. Реквізити надаються в пам’ятці від приймальної комісії. Рекомендується використовувати "Кабінет учасника вступних випробувань" для зручної онлайн-оплати;
— слідкувати за статусом платежу, опрацювання триває до 3 робочих днів. Якщо платіж не підтверджено, звертайтесь до УЦОЯО. Якщо оплата не буде здійснена або буде некоректною — реєстрацію анулюють, а екзаменаційний листок стане недійсним.
Нагадаємо
Абітурієнти можуть підтвердити вибір місця навчання у закладі освіти або електронному кабінеті. Доступні способи включають використання КЕП, Дія.Підпис або завантаження сканкопії власноруч підписаної заяви.