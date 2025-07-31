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Завтра начинается регистрация на спецсессию ЕВЭ: что нужно знать абитуриенту

Киев • УНН

 • 60 просмотра

С 1 по 8 августа продлится регистрация на специальную сессию ЕВЭ. Участие могут принять те, кто пропустил предыдущие сессии, или желает повторно сдать тестирование.

Завтра начинается регистрация на спецсессию ЕВЭ: что нужно знать абитуриенту

С 1 по 8 августа продлится регистрация на специально организованную сессию единого вступительного экзамена. Участие могут принять как те, кто пропустил предыдущие сессии, так и те, кто хочет повторно сдать тестирование. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Украинский центр оценивания качества образования.

Детали

Абитуриенты смогут пройти тестирование в дополнительные сроки при условии выполнения всех этапов регистрации.

Что нужно сделать:

— обратиться в приемную комиссию одного из учреждений высшего образования очно или дистанционно. Именно там абитуриент регистрируется и получает экзаменационный лист;

— получить экзаменационный лист: ключевой документ, без которого не допустят к тестированию. Проверьте наличие фото и подписи представителя приемной комиссии;

— оплатить стоимость участия, а именно 1176 грн до 13 августа. Реквизиты предоставляются в памятке от приемной комиссии. Рекомендуется использовать "Кабинет участника вступительных испытаний" для удобной онлайн-оплаты;

— следить за статусом платежа, обработка длится до 3 рабочих дней. Если платеж не подтвержден, обращайтесь в УЦОКО. Если оплата не будет произведена или будет некорректной — регистрацию аннулируют, а экзаменационный лист станет недействительным.

Напомним

Абитуриенты могут подтвердить выбор места обучения в учебном заведении или электронном кабинете. Доступные способы включают использование КЭП, Дия.Подпись или загрузку сканкопии собственноручно подписанного заявления.

Вероника Марченко

Образование