Завтра начинается регистрация на спецсессию ЕВЭ: что нужно знать абитуриенту
Киев • УНН
С 1 по 8 августа продлится регистрация на специальную сессию ЕВЭ. Участие могут принять те, кто пропустил предыдущие сессии, или желает повторно сдать тестирование.
С 1 по 8 августа продлится регистрация на специально организованную сессию единого вступительного экзамена. Участие могут принять как те, кто пропустил предыдущие сессии, так и те, кто хочет повторно сдать тестирование. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Украинский центр оценивания качества образования.
Детали
Абитуриенты смогут пройти тестирование в дополнительные сроки при условии выполнения всех этапов регистрации.
Что нужно сделать:
— обратиться в приемную комиссию одного из учреждений высшего образования очно или дистанционно. Именно там абитуриент регистрируется и получает экзаменационный лист;
— получить экзаменационный лист: ключевой документ, без которого не допустят к тестированию. Проверьте наличие фото и подписи представителя приемной комиссии;
— оплатить стоимость участия, а именно 1176 грн до 13 августа. Реквизиты предоставляются в памятке от приемной комиссии. Рекомендуется использовать "Кабинет участника вступительных испытаний" для удобной онлайн-оплаты;
— следить за статусом платежа, обработка длится до 3 рабочих дней. Если платеж не подтвержден, обращайтесь в УЦОКО. Если оплата не будет произведена или будет некорректной — регистрацию аннулируют, а экзаменационный лист станет недействительным.
Напомним
Абитуриенты могут подтвердить выбор места обучения в учебном заведении или электронном кабинете. Доступные способы включают использование КЭП, Дия.Подпись или загрузку сканкопии собственноручно подписанного заявления.