Вступительная кампания: в МОН прогнозируют около 30 тыс. получателей грантов

В МОН прогнозируют, что в этом году образовательные гранты получат примерно 30 тыс. контрактников. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий во время брифинга, передает УНН.

Мы видим, что с прошлого года по этот год цифры фактически аналогичны. Несколько переместились по другим заведениям рекомендации, то есть поступающие поступили в разные заведения, другие чем в прошлом году. В целом рекомендации получили 176 376 поступающих. Из них 65 493 на бюджет и 110 883 на контракт - рассказал Винницкий.

Бакалавриат 2025: более 176 тыс. абитуриентов уже должны знать о зачислении

Он отметил, что из контрактников большое количество получает гранты.

Мы на сегодня прогнозируем примерно 30 тыс. получателей грантов. Это означает, что более половины поступающих в этом году получат государственную финансовую поддержку на получение образования - сказал Винницкий.

Какие специальности лидеры среди абитуриентов Винницкий отметил, что среди поступающих на первом месте менеджмент.

Мы должны понимать, что по этой специальности очень сильно перенасыщен рынок труда - подчеркнул Винницкий.

Однако он отметил, что есть и положительная тенденция. Так, в первой десятке есть психология, компьютерные науки, образование и медицина.

Вступительная кампания: МОН назвало специальности, по которым трудоустройство достаточно низкое

Самые популярные университеты по заявлениям поступающих Винницкий назвал лидеров по заявлениям абитуриентов этого года:

«Львовская политехника»; Львовский национальный университет имени Ивана Франко; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского; Государственный торгово-экономический университет;6. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича; Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана; Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина; Волынский национальный университет имени Леси Украинки.

В МОН развеяли миф о массовом выезде абитуриентов за границу