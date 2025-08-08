Вступительная кампания: в МОН прогнозируют около 30 тыс. получателей грантов
Киев • УНН
МОН ожидает, что около 30 тысяч контрактников получат образовательные гранты. Всего 176 376 абитуриентов получили рекомендации, из них 65 493 на бюджет и 110 883 на контракт.
В МОН прогнозируют, что в этом году образовательные гранты получат примерно 30 тыс. контрактников. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий во время брифинга, передает УНН.
Мы видим, что с прошлого года по этот год цифры фактически аналогичны. Несколько переместились по другим заведениям рекомендации, то есть поступающие поступили в разные заведения, другие чем в прошлом году. В целом рекомендации получили 176 376 поступающих. Из них 65 493 на бюджет и 110 883 на контракт
Он отметил, что из контрактников большое количество получает гранты.
Мы на сегодня прогнозируем примерно 30 тыс. получателей грантов. Это означает, что более половины поступающих в этом году получат государственную финансовую поддержку на получение образования
Какие специальности лидеры среди абитуриентов Винницкий отметил, что среди поступающих на первом месте менеджмент.
Мы должны понимать, что по этой специальности очень сильно перенасыщен рынок труда
Однако он отметил, что есть и положительная тенденция. Так, в первой десятке есть психология, компьютерные науки, образование и медицина.
Самые популярные университеты по заявлениям поступающих Винницкий назвал лидеров по заявлениям абитуриентов этого года:
- «Львовская политехника»;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
- Государственный торгово-экономический университет;6. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки.
