В Украине начался прием заявлений на поступление в магистратуру: стали известны дедлайны и правила
Киев • УНН
С 8 августа открыта подача заявлений в магистратуру на основе дипломов бакалавра, специалиста или магистра. Абитуриенты могут подать до 15 заявлений, из них 5 на бюджет, до 25 августа.
С 8 августа текущего года начался процесс подачи заявлений для поступления в магистратуру на основе диплома бакалавра, специалиста или магистра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Детали
Подать заявления на бюджет или контракт можно до 18:00 25 августа (по киевскому времени). Далее учреждения высшего образования могут проводить дополнительный набор только на контрактную форму обучения - до 20 октября.
Для того чтобы подать заявления, поступающему нужно создать или войти в электронный кабинет по ссылке. Абитуриенты могут подать до 15 заявлений, из них максимум 5 - на бюджет, а остальные - на контракт.
После подачи первого заявления изменить какие-либо данные в электронном кабинете невозможно. Поэтому абитуриентам посоветовали проверять всю информацию перед началом подачи.
Списки рекомендованных к зачислению на бюджет будут обнародованы не позднее 28 августа. Поступающие, которые получат рекомендацию, должны подтвердить выбор места обучения до 18:00 30 августа.
В то же время предоставление рекомендаций для поступления на обучение по контракту начнется 1 сентября. Конечные сроки подтверждения места обучения определены в Правилах приема конкретного учреждения высшего образования.
Напомним
МОН ожидает, что около 30 тысяч контрактников получат образовательные гранты. Всего 176 376 поступающих получили рекомендации, из них 65 493 на бюджет и 110 883 на контракт.