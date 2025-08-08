В Украине начался прием заявлений на поступление в магистратуру: стали известны дедлайны и правила

$41.460.15
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 49652 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Эксклюзив
13:00 • 62053 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 40229 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 83300 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 59611 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 45280 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 35210 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 81232 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25355 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Женщине провели подтяжку груди, распространив злокачественные новообразования, хирург получил подозрение - прокуратура
8 августа, 08:00
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации
8 августа, 08:20
Боевой медик "Мэри" погибла на фронте: детали ее жизни и подвига
8 августа, 08:39
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
13:00 • 62079 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 09:00
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 81245 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Рим
Европа
Китай
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Forbes
Ми-8
Хранитель

В Украине начался прием заявлений на поступление в магистратуру: стали известны дедлайны и правила

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

С 8 августа открыта подача заявлений в магистратуру на основе дипломов бакалавра, специалиста или магистра. Абитуриенты могут подать до 15 заявлений, из них 5 на бюджет, до 25 августа.

В Украине начался прием заявлений на поступление в магистратуру: стали известны дедлайны и правила

С 8 августа текущего года начался процесс подачи заявлений для поступления в магистратуру на основе диплома бакалавра, специалиста или магистра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Детали

Подать заявления на бюджет или контракт можно до 18:00 25 августа (по киевскому времени). Далее учреждения высшего образования могут проводить дополнительный набор только на контрактную форму обучения - до 20 октября.

Для того чтобы подать заявления, поступающему нужно создать или войти в электронный кабинет по ссылке. Абитуриенты могут подать до 15 заявлений, из них максимум 5 - на бюджет, а остальные - на контракт.

После подачи первого заявления изменить какие-либо данные в электронном кабинете невозможно. Поэтому абитуриентам посоветовали проверять всю информацию перед началом подачи.

Списки рекомендованных к зачислению на бюджет будут обнародованы не позднее 28 августа. Поступающие, которые получат рекомендацию, должны подтвердить выбор места обучения до 18:00 30 августа.

В то же время предоставление рекомендаций для поступления на обучение по контракту начнется 1 сентября. Конечные сроки подтверждения места обучения определены в Правилах приема конкретного учреждения высшего образования.

Напомним

МОН ожидает, что около 30 тысяч контрактников получат образовательные гранты. Всего 176 376 поступающих получили рекомендации, из них 65 493 на бюджет и 110 883 на контракт.

Евгений Устименко

