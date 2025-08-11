Освітній додаток "Мрія" планують закріпити в законодавстві

$41.390.07
48.190.08
Ексклюзив
10:23 • 9690 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 81728 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 59986 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 192962 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 128195 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293189 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним
11 серпня, 01:27
"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці
11 серпня, 01:59
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова
11 серпня, 03:04
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT
06:46
Президент Азербайджану Алієв виділив $2 млн на допомогу для України
08:11
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно
10:52
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабар
10:29
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сергій Лещенко
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Німеччина
Львівська область
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
9 серпня, 15:20
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 13:49
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
8 серпня, 11:15
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
7 серпня, 11:02
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
6 серпня, 10:39
Ґардіан
Х-101
Facebook
Eurofighter Typhoon
The New York Times

Освітній додаток "Мрія" планують закріпити в законодавстві

Київ • УНН

 • 1238 перегляди

Законопроєкт №13465 закріплює використання мобільного додатку "Мрія" та електронних документів про освіту. Він також врегульовує обробку персональних даних у державних освітніх системах.

Законопроєктом №13465 планують закріпити у законодавстві використання мобільного додатку "Мрія" та електронних документів про освіту, повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, пише УНН.

Деталі

"Мрія" – стає частиною закону. Щойно завершили засідання підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти", - написав Бабак у Telegram.

З його слів, на засіданні говорили про "Мрію" – освітній мобільний додаток.

"Два роки тому виникла ідея його створення. Рік тому ми запустили пілот. Зараз – інтегруємо додаток в освітнє законодавство. Минулого місяця подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт № 13465", - зазначив нардеп.

Його головна ідея: закріпити на законодавчому рівні використання мобільного додатку "Мрія" та електронних документів про освіту, а також врегулювати обробку персональних даних у державних освітніх системах

- повідомив Бабак.

Довідково

"Мрія" – державна освітня екосистема, що включає вебпортал і мобільний застосунок для учнів, батьків та вчителів. Це зручний доступ до навчальних ресурсів, е-документів і комунікацій.

Юлія Шрамко

ПолітикаОсвіта
Верховна Рада України