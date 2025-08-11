Освітній додаток "Мрія" планують закріпити в законодавстві
Київ • УНН
Законопроєкт №13465 закріплює використання мобільного додатку "Мрія" та електронних документів про освіту. Він також врегульовує обробку персональних даних у державних освітніх системах.
Законопроєктом №13465 планують закріпити у законодавстві використання мобільного додатку "Мрія" та електронних документів про освіту, повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, пише УНН.
Деталі
"Мрія" – стає частиною закону. Щойно завершили засідання підкомітету з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти", - написав Бабак у Telegram.
З його слів, на засіданні говорили про "Мрію" – освітній мобільний додаток.
"Два роки тому виникла ідея його створення. Рік тому ми запустили пілот. Зараз – інтегруємо додаток в освітнє законодавство. Минулого місяця подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт № 13465", - зазначив нардеп.
Його головна ідея: закріпити на законодавчому рівні використання мобільного додатку "Мрія" та електронних документів про освіту, а також врегулювати обробку персональних даних у державних освітніх системах
Довідково
"Мрія" – державна освітня екосистема, що включає вебпортал і мобільний застосунок для учнів, батьків та вчителів. Це зручний доступ до навчальних ресурсів, е-документів і комунікацій.