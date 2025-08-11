Образовательное приложение "Мрія" планируют закрепить в законодательстве
Киев • УНН
Законопроект №13465 закрепляет использование мобильного приложения "Мрія" и электронных документов об образовании. Он также регулирует обработку персональных данных в государственных образовательных системах.
Законопроектом №13465 планируется закрепить в законодательстве использование мобильного приложения "Мрія" и электронных документов об образовании, сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, пишет УНН.
Детали
"Мрія" – становится частью закона. Только что завершили заседание подкомитета по вопросам профессионально-технического и профессионального предвысшего образования", - написал Бабак в Telegram.
По его словам, на заседании говорили о "Мрія" – образовательном мобильном приложении.
"Два года назад возникла идея его создания. Год назад мы запустили пилот. Сейчас – интегрируем приложение в образовательное законодательство. В прошлом месяце подал в Верховную Раду соответствующий законопроект № 13465", - отметил нардеп.
Его главная идея: закрепить на законодательном уровне использование мобильного приложения "Мрія" и электронных документов об образовании, а также урегулировать обработку персональных данных в государственных образовательных системах
Справка
"Мрія" – государственная образовательная экосистема, включающая веб-портал и мобильное приложение для учащихся, родителей и учителей. Это удобный доступ к учебным ресурсам, электронным документам и коммуникациям.