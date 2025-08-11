$41.390.07
Эксклюзив
16:37 • 11378 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 34552 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 85692 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 92596 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 63595 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 119619 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 122905 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
11 августа, 05:15 • 104531 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 72435 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 122924 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 11343 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 34495 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 85627 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 76341 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 86142 просмотра
Образовательное приложение "Мрія" планируют закрепить в законодательстве

Киев • УНН

 • 2172 просмотра

Законопроект №13465 закрепляет использование мобильного приложения "Мрія" и электронных документов об образовании. Он также регулирует обработку персональных данных в государственных образовательных системах.

Образовательное приложение "Мрія" планируют закрепить в законодательстве

Законопроектом №13465 планируется закрепить в законодательстве использование мобильного приложения "Мрія" и электронных документов об образовании, сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, пишет УНН.

Детали

"Мрія" – становится частью закона. Только что завершили заседание подкомитета по вопросам профессионально-технического и профессионального предвысшего образования", - написал Бабак в Telegram.

По его словам, на заседании говорили о "Мрія" – образовательном мобильном приложении.

"Два года назад возникла идея его создания. Год назад мы запустили пилот. Сейчас – интегрируем приложение в образовательное законодательство. В прошлом месяце подал в Верховную Раду соответствующий законопроект № 13465", - отметил нардеп.

Его главная идея: закрепить на законодательном уровне использование мобильного приложения "Мрія" и электронных документов об образовании, а также урегулировать обработку персональных данных в государственных образовательных системах

- сообщил Бабак.

Справка

"Мрія" – государственная образовательная экосистема, включающая веб-портал и мобильное приложение для учащихся, родителей и учителей. Это удобный доступ к учебным ресурсам, электронным документам и коммуникациям.

Юлия Шрамко

политикаОбразование
Верховная Рада