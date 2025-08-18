Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул
Министерство образования и науки Украины отменило приказ № 1112 о дистанционном обучении, но его положения интегрируют в другие документы. Учебный год 2025-2026 начнется 1 сентября, каникулы ожидаются с конца октября.
1 сентября в Украине начнется новый учебный год. Как будет осуществляться обучение в школах в условиях продолжающейся войны, и когда ученики и ученицы смогут насладиться каникулами, рассказывает УНН.
Как будет проходить обучение
Министерство образования и науки сообщило об отмене приказа № 1112, который определял нормы дистанционного обучения. В то же время в министерстве заверили, что его ключевые положения сохранятся и будут учтены в других нормативных документах до начала учебного года.
Решение об отмене приказа № 1112 было принято по результатам договоренностей МОН с прифронтовыми регионами из-за сложной ситуации с безопасностью. Впрочем, основные идеи документа будут интегрированы в другие акты до 1 сентября 2025 года.
В новом году формат обучения будет регулироваться в зависимости от обстоятельств. В прифронтовых районах обучение будет осуществляться дистанционно, на временно оккупированных территориях — через педагогический патронаж с индивидуальными занятиями, за границей — с украинским компонентом и упрощенной программой, а в безопасных регионах — очно.
Каждая отдельно взятая школа самостоятельно определяет, какой формат внедрять. При этом МОН не рекомендует совмещать очное и дистанционное обучение в одном классе.
Возвращение к очной форме обучения
В Министерстве образования и науки назвали критерии, необходимые для возвращения к очному образованию:
· наличие укрытия в школе или на расстоянии не более 500 метров от него;
· материально-техническое обеспечение, достаточное для организации смешанного обучения;
· для областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской (кроме временно оккупированных территорий) — решение совета обороны области или распоряжение руководителя ОВА, решение педагогического совета о выводе учащихся на очное обучение.
Как будут обучаться дистанционные классы
Согласно решению Министерства образования и науки дистанционное обучение будет осуществляться следующим образом:
· для учащихся в Украине — по полной образовательной программе;
· для учащихся за границей — обучение по сокращенной образовательной программе: украиноведческий компонент и перезачет оценок по другим предметам, которые изучались в школе за границей.
Дистанционные классы с украиноведческим компонентом — это отдельная нагрузка учителей, которая закладывается в формулу расчета образовательной субвенции. Если ученик или ученица не учится в школе за границей, то он или она продолжает обучение в дистанционном классе в Украине по полной программе, семейной форме или экстернатом.
Обучение перемещенных детей по месту пребывания
Дети, которые были перемещены в результате российской агрессии, с 1 сентября 2025 года будут обучаться очно в школах по месту своего фактического пребывания.
При этом вынужденно перемещенные дети имеют возможность в течение 2025-2026 учебного года учиться в своих дистанционных классах, даже если по месту их пребывания есть места в школах с очным обучением.
В течение этого учебного года МОН совместно с международными партнерами по развитию будет проводить адвокационную кампанию, направленную на повышение доли тех семей, которые начнут обучение в очных школах с 1 сентября 2025 года.
Как будут обучаться учащиеся на ВОТ
Школьники, проживающие на временно оккупированной территории Украины, будут иметь возможность продолжить обучаться в дистанционных классах, если это позволяет ситуация с безопасностью. Оценку безопасности ситуации будут делать учителя и родители ребенка.
Кроме того, учащиеся на ВОТ могут перейти на индивидуальную форму обучения (педагогический патронаж) с применением дистанционных технологий. МОН предоставит рекомендации по работе по педагогическому патронажу и пример индивидуального расписания.
Осенние каникулы 2025 в Украине
Осенние каникулы стартуют с 27 октября. Они продлятся до 2 ноября 2025 года. Учитывая два выходных дня, предшествующих началу осенних каникул, у детей в общей сложности будет девять дней на отдых.
Зимние каникулы 2025-2026 учебного года
Зимние каникулы начнутся 27 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года. Таким образом, зимой школьники будут иметь 16 дней отдыха, если учитывать выходные дни, предшествующие началу каникул.
Весенние каникулы 2026 в Украине
Весенние каникулы начнутся 23 марта и продлятся до 29 марта 2026 года. Принимая во внимание два выходных дня, предшествующих началу каникул, дети будут иметь в общей сложности девять дней на отдых.
Летние каникулы 2026 в Украине
Учебный год 2025-2026 ориентировочно должен закончиться 29 мая 2026 года. Летние каникулы традиционно продлятся три месяца — до 31 августа 2026 года.
Стоит принять во внимание, что образовательные учреждения могут самостоятельно определять даты начала и продолжительности каникул, учитывая ситуацию с безопасностью в каждом конкретном регионе. В связи с этим приведенные выше даты каникул являются ориентировочными.
