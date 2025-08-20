Навчальний рік в Україні стартує 1 вересня, але тривалість залежить від безпеки

$41.360.10
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
11:22 • 23328 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
20 серпня, 09:46 • 22933 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
20 серпня, 09:29 • 39863 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 156278 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
20 серпня, 06:54 • 58009 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 55061 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 53066 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:13 • 192310 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 158474 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці 20 серпня, 07:31 • 15124 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico 20 серпня, 07:40 • 17007 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу 20 серпня, 08:11 • 44753 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
20 серпня, 08:52 • 30453 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія" 20 серпня, 09:18 • 32579 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя 12:11 • 14552 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
11:22 • 23328 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 09:29 • 39863 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин 20 серпня, 08:14 • 156274 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:13 • 192310 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні 12:51 • 10333 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором 12:45 • 9414 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа 11:47 • 10605 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія" 20 серпня, 09:18 • 32666 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу 20 серпня, 08:11 • 44851 перегляди
Навчальний рік в Україні стартує 1 вересня, але тривалість залежить від безпеки

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про старт нового навчального року 1 вересня. Тривалість навчання та канікул визначатиме педагогічна рада, враховуючи безпекову ситуацію.

Навчальний рік в Україні стартує 1 вересня, але тривалість залежить від безпеки

Умови початку і завершення навчального року в Україні, вихід на канікули визначатиме педагогічна рада, враховуючи низку умов. 

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

Деталі

Уряд ухвалив постанову:

Навчальний рік як зазвичай має розпочатися в Україні 1 вересня. У офіційному документі вказано, що 2025/2026 навчальний рік триватиме з 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року. Втім є певні уточнення.

Структуру навчального року, зокрема фактичну дату завершення навчальних занять і початку канікул, визначає педагогічна рада закладу освіти. 

Рішення про завершення навчання і канікули ухвалюватимуть заклади освіти. Педагогічна рада буде враховувати:

  • навчальне навантаження;
    • безпекову ситуацію в регіоні;
      • потреби та стан учнів і учениць;
        • готовність педагогів і педагогинь.

          Дати завершення навчання, проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти.

           - інформує Міністерство освіти і науки України.

          Нагадаємо

          Міністерство освіти і науки України скасувало наказ № 1112 про дистанційне навчання, але його положення інтегрують в інші документи. Навчальний рік 2025-2026 розпочнеться 1 вересня, канікули очікуються з кінця жовтня.

          Ігор Тележніков

          Освіта
          Освіта
          Міністерство освіти і науки України
          Україна