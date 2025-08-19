Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів

Наразі аналізується реалізація програми предмета "Захист України" для учнів 10–11 класів. Зокрема, планується ширше залучення ветеранів до викладання в осередках. Про це журналісту УНН розповів міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Зараз аналізуємо програму ("Захист України" – ред.), тому що з 1 вересня починається другий рік роботи за оновленою програмою, за новим стандартом, в новому середовищі, з новими вчителями. Відбувається супервізія, тобто за літо ми підготували супервізорів, людей, які будуть аналізувати, що вдалося, як вдалося - сказав Лісовий.

Міністр розповів, що попередньо були моніторингові візити по осередках "Захисту України" й в МОН, що програма реалізовується відповідним чином.

"Я особисто задоволений тим, що нам вдалося зробити, є певні зауваження та недоліки над якими нам треба буде працювати, але в цілому ця зміна вдалась, вона досягає своїх цілей. Супервізія дозволить нам системно попрацювати з викладачами, зібрати повністю всі фіт-беки з регіонів, виробити рекомендації. На кінець завершення експерименту на травень місяць сформувати всі зміни й відповідним чином їх імплементувати в освітню програму, переліки обладнання, яким користуються в осередках й в програми підготовки викладачів", - зазначив Лісовий.

Які плануються зміни в програмі "Захист України"

Міністр освіти й науки повідомив, що будуть внесені зміни до переліку обладнання.

"Будуть точно внесені зміни до переліку обладнання, тому що, ми тепер зрозуміли яке з них працює найкращим чином, яке гірше. Вже розвинувся ринок, з'явилося багато нового, тому ми розуміємо, що ми додамо в перелік обладнання, а що заберемо", - сказав Лісовий.

Також він зазначив, що будуть певні зміни в програмі підготовки викладачів.

"Ми розуміємо, що спрацьовує добре, а що ні. В програму підготовки викладачів також окремим блоком інтегруються завдання залучення ветеранів до викладання в осередках "Захисту України" - ширшого залучення, тому що сьогодні ми маємо ветеранів, які працюють. Люди часто без педагогічної освіти й ми хочемо їм дати відповідні скіли загальні, тому це буде додано", - пояснив Лісовий.

Скільки створено осередків "Захисту України"

Лісовий в липні цього року повідомляв, що створено й працює майже 1 тис. навчальних осередків, які сучасні й з методичними підходами й дають знання, розвивають навички.

Понад 280 тисяч старшокласників навчаються за новою програмою — це 65% усіх учнів 10–11 класів.

Також міністр повідомляв, що понад 4000 вчителів працюють за оновленою програмою. Серед них — більше ніж 400 ветеранів передають свій досвід безпосередньо в шкільних / міжшкільних тренінгових центрах осередків "Захисту України".

Лісовий наголошував, що З 2027 року оновлений "Захист України" стане обов’язковим предметом у кожній школі.

Мета предмета "Захист України"

Оновлений проєкт модельної навчальної програми "Захист України", що розроблений для учнів 10-11 класів, покликаний замінити шкільний предмет "Захист Вітчизни".

Як повідомляли в МОН, проєкт модельної навчальної програми "Захист України", є ключовим елементом комплексного оновлення предмета, спрямованого на формування в молоді національної ідентичності та навичок для захисту власного життя. Програма розроблена для учнів 10-11 класів.

