Ексклюзив
09:27
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 27271 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 31370 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 49057 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 69150 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 50844 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 38118 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 41879 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 109281 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51567 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
Ексклюзив
09:27
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 34919 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 40082 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 109315 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 104530 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів

Київ • УНН

 • 988 перегляди

Міністр освіти й науки Оксен Лісовий повідомив про аналіз програми "Захист України" для 10-11 класів. Планується ширше залучення ветеранів до викладання та зміни в переліку обладнання.

Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів

Наразі аналізується реалізація програми предмета "Захист України" для учнів 10–11 класів. Зокрема, планується ширше залучення ветеранів до викладання в осередках. Про це журналісту УНН розповів міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Зараз аналізуємо програму ("Захист України" – ред.), тому що з 1 вересня починається другий рік роботи за оновленою програмою, за новим стандартом, в новому середовищі, з новими вчителями. Відбувається супервізія, тобто за літо ми підготували супервізорів, людей, які будуть аналізувати, що вдалося, як вдалося

- сказав Лісовий.

Міністр розповів, що попередньо були моніторингові візити по осередках "Захисту України" й в МОН, що програма реалізовується відповідним чином.

"Я особисто задоволений тим, що нам вдалося зробити, є певні зауваження та недоліки над якими нам треба буде працювати, але в цілому ця зміна вдалась, вона досягає своїх цілей. Супервізія дозволить нам системно попрацювати з викладачами, зібрати повністю всі фіт-беки з регіонів, виробити рекомендації. На кінець завершення експерименту на травень місяць сформувати всі зміни й відповідним чином їх імплементувати в освітню програму, переліки обладнання, яким користуються в осередках й в програми підготовки викладачів", - зазначив Лісовий.

Які плануються зміни в програмі "Захист України"

Міністр освіти й науки повідомив, що будуть внесені зміни до переліку обладнання.

"Будуть точно внесені зміни до переліку обладнання, тому що, ми тепер зрозуміли яке з них працює найкращим чином, яке гірше. Вже розвинувся ринок, з'явилося багато нового, тому ми розуміємо, що ми додамо в перелік обладнання, а що заберемо", - сказав Лісовий.

Також він зазначив, що будуть певні зміни в програмі підготовки викладачів.

"Ми розуміємо, що спрацьовує добре, а що ні. В програму підготовки викладачів також окремим блоком інтегруються завдання залучення ветеранів до викладання в осередках "Захисту України" - ширшого залучення, тому що сьогодні ми маємо ветеранів, які працюють. Люди часто без педагогічної освіти й ми хочемо їм дати відповідні скіли загальні, тому це буде додано", - пояснив Лісовий.

Скільки створено осередків "Захисту України"

Лісовий в липні цього року повідомляв, що створено й працює майже 1 тис. навчальних осередків, які сучасні й з методичними підходами й дають знання, розвивають навички.

Понад 280 тисяч старшокласників навчаються за новою програмою — це 65% усіх учнів 10–11 класів.

Також міністр повідомляв, що понад 4000 вчителів працюють за оновленою програмою. Серед них — більше ніж 400 ветеранів передають свій досвід безпосередньо в шкільних / міжшкільних тренінгових центрах осередків "Захисту України".

Лісовий наголошував, що З 2027 року оновлений "Захист України" стане обов’язковим предметом у кожній школі.

Мета предмета "Захист України"

Оновлений проєкт модельної навчальної програми "Захист України", що розроблений для учнів 10-11 класів, покликаний замінити шкільний предмет "Захист Вітчизни".

Як повідомляли в МОН, проєкт модельної навчальної програми "Захист України", є ключовим елементом комплексного оновлення предмета, спрямованого на формування в молоді національної ідентичності та навичок для захисту власного життя. Програма розроблена для учнів 10-11 класів.

Симулятори дронів, навчальні тири: уряд виділив 1,74 млрд грн на уроки "Захисту України"27.12.23, 20:43 • 30770 переглядiв

Анна Мурашко

Освіта
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України
Україна