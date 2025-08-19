$41.260.08
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов

Киев • УНН

 • 5708 просмотра

Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил об анализе программы «Защита Украины» для 10-11 классов. Планируется более широкое привлечение ветеранов к преподаванию и изменения в перечне оборудования.

Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов

В настоящее время анализируется реализация программы предмета "Защита Украины" для учащихся 10–11 классов. В частности, планируется более широкое привлечение ветеранов к преподаванию в центрах. Об этом журналисту УНН рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой.

Сейчас анализируем программу ("Защита Украины" – ред.), потому что с 1 сентября начинается второй год работы по обновленной программе, по новому стандарту, в новой среде, с новыми учителями. Происходит супервизия, то есть за лето мы подготовили супервизоров, людей, которые будут анализировать, что удалось, как удалось

- сказал Лисовой.

Министр рассказал, что предварительно были мониторинговые визиты по центрам "Защиты Украины" и в МОН, что программа реализуется соответствующим образом.

"Я лично доволен тем, что нам удалось сделать, есть определенные замечания и недостатки, над которыми нам предстоит работать, но в целом это изменение удалось, оно достигает своих целей. Супервизия позволит нам системно поработать с преподавателями, собрать полностью все фидбэки из регионов, выработать рекомендации. К концу завершения эксперимента на май месяц сформировать все изменения и соответствующим образом их имплементировать в образовательную программу, перечни оборудования, которым пользуются в центрах и в программы подготовки преподавателей", - отметил Лисовой.

Какие планируются изменения в программе "Защита Украины"

Министр образования и науки сообщил, что будут внесены изменения в перечень оборудования.

"Будут точно внесены изменения в перечень оборудования, потому что мы теперь поняли, какое из них работает наилучшим образом, какое хуже. Уже развился рынок, появилось много нового, поэтому мы понимаем, что мы добавим в перечень оборудования, а что уберем", - сказал Лисовой.

Также он отметил, что будут определенные изменения в программе подготовки преподавателей.

"Мы понимаем, что срабатывает хорошо, а что нет. В программу подготовки преподавателей также отдельным блоком интегрируются задачи привлечения ветеранов к преподаванию в центрах "Защиты Украины" - более широкого привлечения, потому что сегодня мы имеем ветеранов, которые работают. Люди часто без педагогического образования и мы хотим им дать соответствующие общие навыки, поэтому это будет добавлено", - пояснил Лисовой.

Сколько создано центров "Защиты Украины"

Лисовой в июле этого года сообщал, что создано и работает почти 1 тыс. учебных центров, которые современные и с методическими подходами и дают знания, развивают навыки.

Более 280 тысяч старшеклассников обучаются по новой программе — это 65% всех учащихся 10–11 классов.

Также министр сообщал, что более 4000 учителей работают по обновленной программе. Среди них — более 400 ветеранов передают свой опыт непосредственно в школьных / межшкольных тренинговых центрах центров "Защиты Украины".

Лисовой подчеркивал, что с 2027 года обновленный "Защита Украины" станет обязательным предметом в каждой школе.

Цель предмета "Защита Украины"

Обновленный проект модельной учебной программы "Защита Украины", разработанный для учащихся 10-11 классов, призван заменить школьный предмет "Защита Отечества".

Как сообщали в МОН, проект модельной учебной программы "Защита Украины" является ключевым элементом комплексного обновления предмета, направленного на формирование у молодежи национальной идентичности и навыков для защиты собственной жизни. Программа разработана для учащихся 10-11 классов.

Симуляторы дронов, учебные тиры: правительство выделило 1,74 млрд грн на уроки "Защиты Украины"

Анна Мурашко

ОбществопубликацииОбразование
Образование
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины
Украина