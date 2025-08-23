$41.220.00
Школярі отримають власну валюту в "Мрії" з жовтня: Федоров розповів деталі

Київ • УНН

 • 342 перегляди

З 1 жовтня у застосунку "Мрія" розпочнеться бета-тестування внутрішньої валюти "мрійки" для школярів. Учні зможуть заробляти бали за виконання завдань та підвищення успішності, обмінюючи їх на товари та послуги.

Школярі отримають власну валюту в "Мрії" з жовтня: Федоров розповів деталі

У застосунку "Мрія" з 1 жовтня запустять бета-тестування внутрішньої валюти для українських школярів. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у TikTok, пояснивши, як саме учні зможуть отримати валюту "мрійки" та її використовувати, передає УНН.

Деталі

"Ми мало комунікуємо про "Мрію", але насправді це - найкрутіший у світі освітній проєкт для державних, приватних шкіл - не важливо", - сказав Федоров.

З його слів, у "Мрії" буде віртуальна валюта для школярів. Він розповів, як це буде працювати та пояснив, що зароблені бали будуть зараховуватися у віртуальну валюту - "мрійки".

"Нашим з вами дітям будуть приходити задачі по різних предметах, по конкретному предмету. Дитина відповідає, вони формуються через АІ, й отримуєте за них бали. Також певні "мрійки". Потім ви отримуєте за те, що, наприклад, покращили з англійської мови: з 9 балів на наступний урок 10 балів заробили", - пояснив Федоров.

Він зазначив, що таким чином система буде генерувати задачі учням.

"Ви їх робите, отримуєте віртуальну валюту "мрійки", а потім можете в різних мережах - кінотеатрах, або магазинах обміняти їх на конкретні продукти або послуги", - зазначив він.

Якраз мені презентували механіку команда, як буде працювати цей механізм. Ми його запустимо з 1 жовтня. Буде в бета-тесті 10-15 тис. дітей, а з 1 січня 2026 року, або першому кварталі, запустимо на всі школи, які доєднаються до "Мрії"

- розповів Федоров.

За його словами, приблизно 2 тис. шкіл буде з 1 вересня в "Мрії".

"Що важливо? Наша ціль - не просто запустити щось для фану. А залучити дітей до процесу навчання. Зробити так, щоб вони більше дізнавалися", - сказав Федоров.

Освітній додаток "Мрія" планують закріпити в законодавстві11.08.25, 12:27 • 2983 перегляди

Довідково

"Мрія" – державна освітня екосистема, що включає вебпортал і мобільний застосунок для учнів, батьків та вчителів. Це зручний доступ до навчальних ресурсів, е-документів і комунікацій.

Доповнення

Федоров раніше повідомляв, що у Мінцифрі працюють над помічником на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Помічника зватимуть Надія.

Анна Мурашко

СуспільствоТехнологіїОсвіта
Освіта
Михайло Федоров
TikTok
Україна