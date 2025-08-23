Школьники получат собственную валюту в "Мрии" с октября: Федоров рассказал детали

В приложении "Мрия" с 1 октября запустят бета-тестирование внутренней валюты для украинских школьников. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в TikTok, объяснив, как именно ученики смогут получить валюту "мрийки" и ее использовать, передает УНН.

Детали

"Мы мало общаемся о "Мрии", но на самом деле это - самый крутой в мире образовательный проект для государственных, частных школ - не важно", - сказал Федоров.

По его словам, в "Мрии" будет виртуальная валюта для школьников. Он рассказал, как это будет работать и объяснил, что заработанные баллы будут зачисляться в виртуальную валюту - "мрийки".

"Нашим с вами детям будут приходить задачи по разным предметам, по конкретному предмету. Ребенок отвечает, они формируются через ИИ, и получаете за них баллы. Также определенные "мрийки". Потом вы получаете за то, что, например, улучшили по английскому языку: с 9 баллов на следующий урок 10 баллов заработали", - пояснил Федоров.

Он отметил, что таким образом система будет генерировать задачи ученикам.

"Вы их делаете, получаете виртуальную валюту "мрийки", а потом можете в разных сетях - кинотеатрах, или магазинах обменять их на конкретные продукты или услуги", - отметил он.

Как раз мне презентовала механика команда, как будет работать этот механизм. Мы его запустим с 1 октября. Будет в бета-тесте 10-15 тыс. детей, а с 1 января 2026 года, или первом квартале, запустим на все школы, которые присоединятся к "Мрии" - рассказал Федоров.

По его словам, примерно 2 тыс. школ будет с 1 сентября в "Мрии".

"Что важно? Наша цель - не просто запустить что-то для фана. А привлечь детей к процессу обучения. Сделать так, чтобы они больше узнавали", - сказал Федоров.

Справка

"Мрия" – государственная образовательная экосистема, включающая веб-портал и мобильное приложение для учеников, родителей и учителей. Это удобный доступ к учебным ресурсам, е-документам и коммуникациям.

Дополнение

Федоров ранее сообщал, что в Минцифре работают над помощником на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения. Помощника будут звать Надежда.