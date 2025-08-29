Хищение средств на укрытиях и питании для детей в Киевской области: Кравченко сообщил о еще 42 подозрениях должностным лицам

$41.320.08
Эксклюзив
06:38 • 10549 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 10476 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 15777 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 40407 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 53553 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 125615 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 67440 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 77335 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 112591 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 126042 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 40414 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Гитанас Науседа
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Дания
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Financial Times
Шахед-136
Нефть марки Brent

Хищение средств на укрытиях и питании для детей в Киевской области: Кравченко сообщил о еще 42 подозрениях должностным лицам

Киев

 • 74 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о 42 новых подозрениях в Киевской области. Убытки от хищений средств на укрытиях, питании для детей и незаконной передаче земли превысили 468 млн грн.

Хищение средств на укрытиях и питании для детей в Киевской области: Кравченко сообщил о еще 42 подозрениях должностным лицам

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил об очередных разоблачениях махинаций на Киевщине. Убытки от хищений средств на укрытиях, питании для детей и незаконной передаче земли превысили 468 миллионов гривен, передает УНН.

На этот раз представители местной власти отличились хищением средств, которые должны были идти на укрытия в школах и садиках, закупку питания для детей, незаконной передачей десятков гектаров коммунальной земли, выплатой многомиллионной компенсации за "разрушенное жилье", которое оказалось не разрушенным и даже не жильем

- написал Кравченко в соцсетях.

Растрата госсредств, злоупотребление властью и служебная халатность: Кравченко сообщил о еще 39 подозрениях для должностных лиц Хмельницкой области

Кравченко привел примеры махинаций: 

— один из руководителей ГСП "ЧАЭС" безосновательно начислял премии себе и коллегам;

— директор частной компании организовал незаконную порубку деревьев в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике;

— заместитель начальника Гостомельской ГВА вместе с коллегами согласовали компенсацию за объект, не подлежавший возмещению, он не разрушен и является нежилым;

— должностные лица Белоцерковского горсовета приняли укрытия гражданской защиты для школ, не соответствующие требованиям безопасности;

— руководитель подрядной организации присвоил средства на обустройстве укрытия в детском саду.

37 млн грн убытков и 19 подозрений: Кравченко заявил о разоблачении масштабных сделок в Винницкой области

Общие убытки – более 468 млн грн. Еще 176 тысяч грн – неправомерная выгода.

Кравченко указал на классический "набор" злоупотреблений.  Хищение бюджета, махинации с землей более 20 га, незаконная добыча полезных ископаемых, порубка деревьев.

В фигурантах снова депутаты, бывшие местные главы, госрегистраторы, руководители коммунальных и государственных предприятий, служащие ГП "Леса Украины".

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧПКиевская область
Чернобыльская АЭС
Киевская область
Руслан Кравченко
Бюро экономической безопасности Украины
Гостомель
Белая Церковь