Хищение средств на укрытиях и питании для детей в Киевской области: Кравченко сообщил о еще 42 подозрениях должностным лицам

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил об очередных разоблачениях махинаций на Киевщине. Убытки от хищений средств на укрытиях, питании для детей и незаконной передаче земли превысили 468 миллионов гривен, передает УНН.

На этот раз представители местной власти отличились хищением средств, которые должны были идти на укрытия в школах и садиках, закупку питания для детей, незаконной передачей десятков гектаров коммунальной земли, выплатой многомиллионной компенсации за "разрушенное жилье", которое оказалось не разрушенным и даже не жильем - написал Кравченко в соцсетях.

Кравченко привел примеры махинаций:

— один из руководителей ГСП "ЧАЭС" безосновательно начислял премии себе и коллегам;

— директор частной компании организовал незаконную порубку деревьев в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике;

— заместитель начальника Гостомельской ГВА вместе с коллегами согласовали компенсацию за объект, не подлежавший возмещению, он не разрушен и является нежилым;

— должностные лица Белоцерковского горсовета приняли укрытия гражданской защиты для школ, не соответствующие требованиям безопасности;

— руководитель подрядной организации присвоил средства на обустройстве укрытия в детском саду.

Общие убытки – более 468 млн грн. Еще 176 тысяч грн – неправомерная выгода.

Кравченко указал на классический "набор" злоупотреблений. Хищение бюджета, махинации с землей более 20 га, незаконная добыча полезных ископаемых, порубка деревьев.

В фигурантах снова депутаты, бывшие местные главы, госрегистраторы, руководители коммунальных и государственных предприятий, служащие ГП "Леса Украины".