Розкрадання коштів на укриттях та харчуванні для дітей на Київщині: Кравченко повідомив про ще 42 підозри посадовцям

Ексклюзив
06:38 • 10520 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 10425 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 15700 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 40332 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 53511 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 125555 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 67415 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 77327 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 112583 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 126030 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
Популярнi новини
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна29 серпня, 00:54 • 16291 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану01:44 • 14049 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05 • 14892 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу04:11 • 12280 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією04:31 • 4700 перегляди
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 15700 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 40332 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 64834 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 125556 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 202805 перегляди
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 130559 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 160701 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 162696 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 152484 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 182972 перегляди
Розкрадання коштів на укриттях та харчуванні для дітей на Київщині: Кравченко повідомив про ще 42 підозри посадовцям

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про 42 нові підозри на Київщині. Збитки від розкрадань коштів на укриттях, харчуванні для дітей та незаконній передачі землі перевищили 468 млн грн.

Розкрадання коштів на укриттях та харчуванні для дітей на Київщині: Кравченко повідомив про ще 42 підозри посадовцям

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про чергові викриття махінацій на Київщині. Збитки від розкрадань коштів на укриттях, харчуванні для дітей та незаконної передачі землі перевищили 468 мільйонів гривень, передає УНН.

Цього разу представники місцевої влади відзначилися розкраданням коштів, які мали йти на укриття у школах і садочках, закупівлю харчування для дітей, незаконною передачею десятків гектарів комунальної землі, виплатою багатомільйонної компенсації за "зруйноване житло", яке виявилось не зруйнованим і навіть не житлом

- написав Кравченко у соцмережах.

Розтрата держкоштів, зловживання владою та службова недбалість: Кравченко повідомив про ще 39 підозр для посадовців Хмельниччини22.08.25, 13:10 • 3387 переглядiв

Кравченко навів деприклади махінацій: 

— один із керівників ДСП "ЧАЕС" безпідставно нараховував премії собі та колегам;

— директор приватної компанії організував незаконну порубку дерев у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику;

— заступник начальника Гостомельської СВА разом із колегами погодили компенсацію за об’єкт, що не підлягав відшкодуванню, він не зруйнований і є нежитловим;

— посадовці Білоцерківської міськради прийняли укриття цивільного захисту для шкіл, які не відповідають вимогам безпеки;

— керівник підрядної організації привласнив кошти на облаштуванні укриття в дитячому садочку.

37 млн грн збитків та 19 підозр: Кравченко заявив про викриття масштабних оборудок на Вінниччині21.08.25, 09:55 • 3958 переглядiв

Загальні збитки – понад 468 млн грн. Ще 176 тисяч грн – неправомірна вигода.

Кравченко вказав на класичний "набір" зловживань.  Розкрадання бюджету, махінації з землею понад 20 га, незаконний видобуток корисних копалин, порубка дерев.

У фігурантах знову депутати, колишні місцеві голови, держреєстратори, керівники комунальних і державних підприємств, службовці ДП "Ліси України".

Тетяна Краєвська

