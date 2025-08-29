Розкрадання коштів на укриттях та харчуванні для дітей на Київщині: Кравченко повідомив про ще 42 підозри посадовцям
Київ • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про 42 нові підозри на Київщині. Збитки від розкрадань коштів на укриттях, харчуванні для дітей та незаконній передачі землі перевищили 468 млн грн.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про чергові викриття махінацій на Київщині. Збитки від розкрадань коштів на укриттях, харчуванні для дітей та незаконної передачі землі перевищили 468 мільйонів гривень, передає УНН.
Цього разу представники місцевої влади відзначилися розкраданням коштів, які мали йти на укриття у школах і садочках, закупівлю харчування для дітей, незаконною передачею десятків гектарів комунальної землі, виплатою багатомільйонної компенсації за "зруйноване житло", яке виявилось не зруйнованим і навіть не житлом
Кравченко навів деприклади махінацій:
— один із керівників ДСП "ЧАЕС" безпідставно нараховував премії собі та колегам;
— директор приватної компанії організував незаконну порубку дерев у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику;
— заступник начальника Гостомельської СВА разом із колегами погодили компенсацію за об’єкт, що не підлягав відшкодуванню, він не зруйнований і є нежитловим;
— посадовці Білоцерківської міськради прийняли укриття цивільного захисту для шкіл, які не відповідають вимогам безпеки;
— керівник підрядної організації привласнив кошти на облаштуванні укриття в дитячому садочку.
Загальні збитки – понад 468 млн грн. Ще 176 тисяч грн – неправомірна вигода.
Кравченко вказав на класичний "набір" зловживань. Розкрадання бюджету, махінації з землею понад 20 га, незаконний видобуток корисних копалин, порубка дерев.
У фігурантах знову депутати, колишні місцеві голови, держреєстратори, керівники комунальних і державних підприємств, службовці ДП "Ліси України".