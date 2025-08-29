Пліснява і відсутність туалету: освітній омбудсмен розповіла про скарги батьків щодо укриттів

Батьки звертаються до освітнього омбудсмена зі скаргами на відсутність в укриттях у школах туалету, вентиляції та на наявність плісняви. Про це повідомила освітній омбудсмен України Надія Лещик в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає УНН.

Скарги батьків на якість укриттів в школах

Лещик прокоментувала скарги, які надходять від батьків на укриття в школах.

Звісно, звертаються, є важелі впливу. Звертаються щодо неналежних умов в укриттях, мова про плісняву, відсутність туалету, вентиляції, тому якщо в укритті збирається велика кількість дітей, то має бути добра вентиляція. Скаржаться нам на довготривале будівництво. Декілька в нас було звернень, що будівництво розпочалось два роки тому і ніяк не можуть завершити. Ми маємо розуміти, що в нас є нестача будівельників, тому що багато будівельників зараз на фронті, й це також затримує будівництво - розповіла Лещик.

За її словами, нещодавно розглядали звернення від батьків закладу дошкільної освіти, де через те, що укриття дуже маленьке, не вміщаються всі діти, і для дітей організували позмінне відвідування цього садочку.

"Тому в результаті батьки змушені наймати няню. Ми будемо звертатися до засновника й просити розглянути можливість розширення укриття, добудови, можливо використання укриття іншої юридичної особи, яка знаходиться поряд. Тут є особливості, що діти - дошкільного віку, і за нормами укриття не має бути далі ніж 500 метрів від закладу освіти, а для дітей дошкільного віку рекомендація ДСНС - це не більше 100 метрів", - зазначила Лещик.

Скільки коштів виділено цього року

Лещик наголосила, що очне навчання можливе там, де є укриття.

"Цього року держава виділила 6,2 млрд грн на укриття в закладах загальної середньої освіти. Це доволі значна сума, але маємо розуміти, що укриття доволі дороговартісне будівництво. Триває таке будівництво доволі довго. Кількість шкіл, які виведені на очне навчання, щороку збільшується", - розповіла освітня омбудсменка.

Лещик зазначила, що проблемою є дошкільні заклади освіти, де державної субвенції на укриття немає.

"Не завжди громади можуть забезпечити його будівництво укриттів. З приводу до нас надходять скарги, але в проєкті програми дій уряду на наступні роки будуть закладені кошти на укриття в закладах дошкільної освіти", - сказала Лещик.

Доповнення

Зведення нової школи-укриття коштує близько 65 мільйонів. Загалом триває реалізація понад 170 проєктів на суму понад 11 мільярдів гривень. 33 з них - вже введені в експлуатацію.