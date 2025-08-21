$41.380.02
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
10:22 • 8580 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 26412 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 36597 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 40398 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 65742 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 165496 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 70851 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 134368 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 347287 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
В Україні введені в експлуатацію 33 підземні школи - Лісовий

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив про реалізацію 170 проєктів на 11 мільярдів гривень, 33 з яких вже введені в експлуатацію. Він зазначив, що будівництво школи-укриття коштує 65 мільйонів гривень, тоді як укриття для 500-700 учнів - 100 мільйонів.

В Україні введені в експлуатацію 33 підземні школи - Лісовий

Зведення нової школи-укриття коштує близько 65 мільйонів. Загаломується реалізація понад 170 проєктів на суму понад 11 мільярдів гривень. 33 з них - вже введені в експлуатацію. Про це 21 серпня під час конференції "Серпнева-2025" заявив Оксен Лісовий, міністр освіти та науки України, передає УНН.

Деталі

За словами міністра, "одне укриття, розраховане на 500–700 учнів, обходиться приблизно у 100 мільйонів гривень", що дорожче за будівництво нової школи. Водночас будування однієї школи-укриття обходиться приблизно у 65 млн грн.

Будівництво, яке ми зараз проводимо, це понад 170 об'єктів. Це великі інвестиції - це понад одинадцять мільярдів гривень. Саме будівництво об'єктів потребує тривалого часу від проєктування до введення в експлуатацію. Щонайменше дев'ять місяців і навіть понад рік

- говорить очільник МОН.

Підземні школи, за словами Лісового мають забезпечити повернення дітей до очного навчання. Наразі першочергово їх зводять у прифронтових та прикордонних громадах.

За словами посадовця, до першого вересня "вже 33 школи введені в експлуатацію". Загалом планують побудувати 210 таких об'єктів по всій країні.

Вони будуються як за типовими проєктами, які розроблені нами за підтримки донорів. Це фонд ЮНІСЕФ, фонд Говарда Баффета. Так і за індивідуальними проєктами, які розробляють громади. Але все це сучасне середовище, де дитина почуває себе комфортно

- розповідає Лісовий.

Подібні навчальні заклади включають усі необхідні інфраструктурні елементи: зони для харчування, місця для фізичної активності, навчальні простори та простори для соціальної взаємодії.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що за словами Лісового, для забезпечення максимальної безпеки необхідно будувати підземні школи. Це не просто укриття, а повноцінна школа: з аудиторіями, соціальними просторами, зонами для активностей і харчування. Це простір, де діти вперше за роки війни бачать учителя не через екран гаджета.

Новий навчальний рік стартує для 3 млн дітей: як школи готуються до безпечного старту в умовах війни05.08.25, 15:52 • 2538 переглядiв

Євген Устименко

