В Україні введені в експлуатацію 33 підземні школи - Лісовий
Київ • УНН
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив про реалізацію 170 проєктів на 11 мільярдів гривень, 33 з яких вже введені в експлуатацію. Він зазначив, що будівництво школи-укриття коштує 65 мільйонів гривень, тоді як укриття для 500-700 учнів - 100 мільйонів.
Зведення нової школи-укриття коштує близько 65 мільйонів. Загалом триває реалізація понад 170 проєктів на суму понад 11 мільярдів гривень. 33 з них - вже введені в експлуатацію. Про це 21 серпня під час конференції "Серпнева-2025" заявив Оксен Лісовий, міністр освіти та науки України, передає УНН.
Деталі
За словами міністра, "одне укриття, розраховане на 500–700 учнів, обходиться приблизно у 100 мільйонів гривень", що дорожче за будівництво нової школи. Водночас будування однієї школи-укриття обходиться приблизно у 65 млн грн.
Будівництво, яке ми зараз проводимо, це понад 170 об'єктів. Це великі інвестиції - це понад одинадцять мільярдів гривень. Саме будівництво об'єктів потребує тривалого часу від проєктування до введення в експлуатацію. Щонайменше дев'ять місяців і навіть понад рік
Підземні школи, за словами Лісового мають забезпечити повернення дітей до очного навчання. Наразі першочергово їх зводять у прифронтових та прикордонних громадах.
За словами посадовця, до першого вересня "вже 33 школи введені в експлуатацію". Загалом планують побудувати 210 таких об'єктів по всій країні.
Вони будуються як за типовими проєктами, які розроблені нами за підтримки донорів. Це фонд ЮНІСЕФ, фонд Говарда Баффета. Так і за індивідуальними проєктами, які розробляють громади. Але все це сучасне середовище, де дитина почуває себе комфортно
Подібні навчальні заклади включають усі необхідні інфраструктурні елементи: зони для харчування, місця для фізичної активності, навчальні простори та простори для соціальної взаємодії.
Раніше УНН писав, що за словами Лісового, для забезпечення максимальної безпеки необхідно будувати підземні школи. Це не просто укриття, а повноцінна школа: з аудиторіями, соціальними просторами, зонами для активностей і харчування. Це простір, де діти вперше за роки війни бачать учителя не через екран гаджета.
