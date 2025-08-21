Лесной: В Украине введены в эксплуатацию 33 подземные школы
Министр образования и науки Украины Оксен Лесной сообщил о реализации 170 проектов на 11 миллиардов гривен, 33 из которых уже введены в эксплуатацию. Он отметил, что строительство школы-укрытия стоит 65 миллионов гривен, тогда как укрытие для 500-700 учеников - 100 миллионов.
Строительство новой школы-убежища стоит около 65 миллионов. В целом реализуется более 170 проектов на сумму более 11 миллиардов гривен. 33 из них уже введены в эксплуатацию. Об этом 21 августа во время конференции "Августовская-2025" заявил Оксен Лисовой, министр образования и науки Украины, передает УНН.
По словам министра, "одно убежище, рассчитанное на 500–700 учеников, обходится примерно в 100 миллионов гривен", что дороже строительства новой школы. В то же время строительство одной школы-убежища обходится примерно в 65 млн грн.
Строительство, которое мы сейчас проводим, это более 170 объектов. Это большие инвестиции - это более одиннадцати миллиардов гривен. Само строительство объектов требует длительного времени от проектирования до ввода в эксплуатацию. Минимум девять месяцев и даже более года
Подземные школы, по словам Лисового, должны обеспечить возвращение детей к очному обучению. Сейчас в первую очередь их строят в прифронтовых и приграничных общинах.
По словам чиновника, к первому сентября "уже 33 школы введены в эксплуатацию". Всего планируется построить 210 таких объектов по всей стране.
Они строятся как по типовым проектам, разработанным нами при поддержке доноров. Это фонд ЮНИСЕФ, фонд Говарда Баффета. Так и по индивидуальным проектам, которые разрабатывают общины. Но все это современная среда, где ребенок чувствует себя комфортно
Подобные учебные заведения включают все необходимые инфраструктурные элементы: зоны для питания, места для физической активности, учебные пространства и пространства для социального взаимодействия.
Ранее УНН писал, что по словам Лисового, для обеспечения максимальной безопасности необходимо строить подземные школы. Это не просто убежище, а полноценная школа: с аудиториями, социальными пространствами, зонами для активностей и питания. Это пространство, где дети впервые за годы войны видят учителя не через экран гаджета.
