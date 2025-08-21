Лесной: В Украине введены в эксплуатацию 33 подземные школы

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
12:13 • 1600 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
10:22 • 8560 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 26394 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 36579 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 40381 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 65727 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 165478 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 70847 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 134356 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 347259 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
40%
745мм
Популярные новости
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 61012 просмотра
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 9312 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 43485 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список06:48 • 27570 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 22644 просмотра
публикации
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 1580 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 23296 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 81607 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 165437 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 134330 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Крым
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 47892 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 43836 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 43975 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 72164 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 87851 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Нефть
Гривна
Крылатая ракета

Лесной: В Украине введены в эксплуатацию 33 подземные школы

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной сообщил о реализации 170 проектов на 11 миллиардов гривен, 33 из которых уже введены в эксплуатацию. Он отметил, что строительство школы-укрытия стоит 65 миллионов гривен, тогда как укрытие для 500-700 учеников - 100 миллионов.

Лесной: В Украине введены в эксплуатацию 33 подземные школы

Строительство новой школы-убежища стоит около 65 миллионов. В целом реализуется более 170 проектов на сумму более 11 миллиардов гривен. 33 из них уже введены в эксплуатацию. Об этом 21 августа во время конференции "Августовская-2025" заявил Оксен Лисовой, министр образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

По словам министра, "одно убежище, рассчитанное на 500–700 учеников, обходится примерно в 100 миллионов гривен", что дороже строительства новой школы. В то же время строительство одной школы-убежища обходится примерно в 65 млн грн.

Строительство, которое мы сейчас проводим, это более 170 объектов. Это большие инвестиции - это более одиннадцати миллиардов гривен. Само строительство объектов требует длительного времени от проектирования до ввода в эксплуатацию. Минимум девять месяцев и даже более года

- говорит глава МОН.

Подземные школы, по словам Лисового, должны обеспечить возвращение детей к очному обучению. Сейчас в первую очередь их строят в прифронтовых и приграничных общинах.

По словам чиновника, к первому сентября "уже 33 школы введены в эксплуатацию". Всего планируется построить 210 таких объектов по всей стране.

Они строятся как по типовым проектам, разработанным нами при поддержке доноров. Это фонд ЮНИСЕФ, фонд Говарда Баффета. Так и по индивидуальным проектам, которые разрабатывают общины. Но все это современная среда, где ребенок чувствует себя комфортно

- рассказывает Лисовой.

Подобные учебные заведения включают все необходимые инфраструктурные элементы: зоны для питания, места для физической активности, учебные пространства и пространства для социального взаимодействия.

Напомним

Ранее УНН писал, что по словам Лисового, для обеспечения максимальной безопасности необходимо строить подземные школы. Это не просто убежище, а полноценная школа: с аудиториями, социальными пространствами, зонами для активностей и питания. Это пространство, где дети впервые за годы войны видят учителя не через экран гаджета.

Новый учебный год стартует для 3 млн детей: как школы готовятся к безопасному старту в условиях войны05.08.2025, 15:52 • 2538 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеОбразование
Образование
Ребенок
Гривна
Оксен Лисовой
Дія (сервис)
Министерство образования и науки Украины
Строительство
Говард Баффет
ЮНИСЕФ