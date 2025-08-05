Новый учебный год стартует для 3 млн детей: как школы готовятся к безопасному старту в условиях войны

Несмотря на войну, новый учебный год в Украине начинается для более чем трех миллионов детей. Государство усиливает безопасность школ, строит укрытия, обновляет учебные программы. Особое внимание уделено школам в прифронтовых регионах, где обучение требует особых решений и поддержки.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

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Более 3 миллионов украинских детей начнут учебный год — в классах или онлайн. Провели совещание с министром образования и науки Оксеном Лисовым по подготовке к учебному году - написала она.

В частности, Свириденко отметила, что в фокусе – безопасность детей. Ведь отсутствие укрытий в учебных заведениях снижает качество обучения и усложняет возможность организовывать очные занятия.

Поэтому продолжаем строительство новых подземных школ-укрытий, обновляем существующие. Также обеспечиваем подвоз учащихся на новых школьных автобусах. Особое внимание - школам в прифронтовых регионах. Важно, чтобы все дети имели равный доступ к качественному образованию, а учебные программы соответствовали требованиям современного рынка труда. Именно поэтому сосредотачиваемся на обновлении содержания и методик обучения в соответствии с вызовами времени и повышаем квалификацию учителей - подчеркнула она.

Премьер-министр отметила, что в этом году, несмотря ни на что, более 2,4 тысячи учеников сдали национальный мультипредметный тест на высший балл.

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