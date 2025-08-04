В ЕДЕБО будет временно отсутствовать доступ к кабинетам поступающих: что известно

В понедельник, 4 августа, с 15 часов в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) будет временно отсутствовать доступ к электронным кабинетам абитуриентов. Об этом сообщает УНН.

С 15:00 4 августа временно будет ограничен доступ к ЕГЭБО, сайту "Вступ-2025" и электронным кабинетам абитуриентов — в связи с подготовкой и выполнением алгоритма адресного размещения (для поступающих на бакалавра, а также на магистратуру медицинского, ветеринарного и фармацевтического направлений) - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа системы будет возобновлена после размещения рекомендаций - не позднее 6 августа.

Подача заявлений на поступление завершена. Впереди - ожидание рекомендации. Уже до 6 августа абитуриенты увидят результаты работы алгоритма. Именно тогда начнется самый ответственный этап: подтверждение выбора места обучения - добавили в МОН.

Поступление-2025: количество заявлений в этом году выросло на 7%