У ЄДЕБО буде тимчасово відсутній доступ до кабінетів вступників: що відомо

У понеділок, 4 серпня, з 15 години в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) буде тимчасово відсутній доступ до електронних кабінетів вступників. Про це повідомляє УНН.

З 15:00 4 серпня тимчасово буде обмежено доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та електронних кабінетів вступників — у зв’язку з підготовкою та виконанням алгоритму адресного розміщення (для вступників на бакалавра, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань) - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботу системи буде відновлено після розміщення рекомендацій - не пізніше 6 серпня.

Подання заяв на вступ завершено. Попереду - очікування рекомендації. Уже до 6 серпня вступники побачать результати роботи алгоритму. Саме тоді розпочнеться найвідповідальніший етап: підтвердження вибору місця навчання - додали в МОН.

Вступ-2025: кількість заяв цього року зросла на 7%