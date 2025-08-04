У ЄДЕБО буде тимчасово відсутній доступ до кабінетів вступників: що відомо
Київ • УНН
З 15:00 4 серпня в ЄДЕБО тимчасово відключать доступ до електронних кабінетів вступників. Це пов'язано з підготовкою та виконанням алгоритму адресного розміщення, роботу системи відновлять не пізніше 6 серпня.
У понеділок, 4 серпня, з 15 години в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) буде тимчасово відсутній доступ до електронних кабінетів вступників. Про це повідомляє УНН.
З 15:00 4 серпня тимчасово буде обмежено доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та електронних кабінетів вступників — у зв’язку з підготовкою та виконанням алгоритму адресного розміщення (для вступників на бакалавра, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань)
Зазначається, що роботу системи буде відновлено після розміщення рекомендацій - не пізніше 6 серпня.
Подання заяв на вступ завершено. Попереду - очікування рекомендації. Уже до 6 серпня вступники побачать результати роботи алгоритму. Саме тоді розпочнеться найвідповідальніший етап: підтвердження вибору місця навчання
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