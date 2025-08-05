Новий навчальний рік стартує для 3 млн дітей: як школи готуються до безпечного старту в умовах війни
Київ • УНН
Понад 3 мільйони українських дітей розпочнуть новий навчальний рік, держава посилює безпеку шкіл та оновлює навчальні програми. Особлива увага приділяється прифронтовим регіонам та будівництву укриттів.
Попри війну, новий навчальний рік в Україні стартує для понад трьох мільйонів дітей. Держава посилює безпеку шкіл, будує укриття, оновлює навчальні програми. Особливу увагу приділено школам у прифронтових регіонах, де навчання вимагає особливих рішень і підтримки.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише УНН.
Деталі
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Зокрема Свириденко зазначила, що у фокусі – безпека дітей. Адже відсутність укриттів у закладах освіти знижує якість навчання та ускладнює можливість організовувати очні заняття.
Тому продовжуємо будівництво нових підземних шкіл-укриттів, оновлюємо наявні. Також забезпечуємо підвезення учнів на нових шкільних автобусах. Особлива увага - школам у прифронтових регіонах. Важливо, щоб усі діти мали рівний доступ до якісної освіти, а навчальні програми відповідали вимогам сучасного ринку праці. Саме тому зосереджуємося на оновленні змісту та методик навчання відповідно до викликів часу і підвищуємо кваліфікацію вчителів
Прем'єр-міністерка зауважила, що цього року попри все понад 2,4 тисячі учнів склали національний мультипредметний тест на найвищий бал.
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