Новий навчальний рік стартує для 3 млн дітей: як школи готуються до безпечного старту в умовах війни

Попри війну, новий навчальний рік в Україні стартує для понад трьох мільйонів дітей. Держава посилює безпеку шкіл, будує укриття, оновлює навчальні програми. Особливу увагу приділено школам у прифронтових регіонах, де навчання вимагає особливих рішень і підтримки.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише УНН.

Понад 3 мільйони українських дітей розпочнуть навчальний рік — у класах або онлайн. Провели нараду з міністром освіти та науки Оксеном Лісовим щодо підготовки до навчального року

Зокрема Свириденко зазначила, що у фокусі – безпека дітей. Адже відсутність укриттів у закладах освіти знижує якість навчання та ускладнює можливість організовувати очні заняття.

Тому продовжуємо будівництво нових підземних шкіл-укриттів, оновлюємо наявні. Також забезпечуємо підвезення учнів на нових шкільних автобусах. Особлива увага - школам у прифронтових регіонах. Важливо, щоб усі діти мали рівний доступ до якісної освіти, а навчальні програми відповідали вимогам сучасного ринку праці. Саме тому зосереджуємося на оновленні змісту та методик навчання відповідно до викликів часу і підвищуємо кваліфікацію вчителів