Плесень и отсутствие туалета: образовательный омбудсмен рассказала о жалобах родителей на укрытия

Родители обращаются к образовательному омбудсмену с жалобами на отсутствие в укрытиях в школах туалета, вентиляции и на наличие плесени. Об этом сообщила образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Жалобы родителей на качество укрытий в школах

Лещик прокомментировала жалобы, поступающие от родителей на укрытия в школах.

Конечно, обращаются, есть рычаги влияния. Обращаются по поводу ненадлежащих условий в укрытиях, речь о плесени, отсутствии туалета, вентиляции, поэтому если в укрытии собирается большое количество детей, то должна быть хорошая вентиляция. Жалуются нам на долговременное строительство. Несколько у нас было обращений, что строительство началось два года назад и никак не могут завершить. Мы должны понимать, что у нас есть нехватка строителей, потому что много строителей сейчас на фронте, и это также задерживает строительство - рассказала Лещик.

По ее словам, недавно рассматривали обращение от родителей учреждения дошкольного образования, где из-за того, что укрытие очень маленькое, не вмещаются все дети, и для детей организовали посменное посещение этого садика.

"Поэтому в результате родители вынуждены нанимать няню. Мы будем обращаться к учредителю и просить рассмотреть возможность расширения укрытия, достройки, возможно использования укрытия другого юридического лица, которое находится рядом. Здесь есть особенности, что дети - дошкольного возраста, и по нормам укрытие не должно быть дальше чем 500 метров от учреждения образования, а для детей дошкольного возраста рекомендация ГСЧС - это не более 100 метров", - отметила Лещик.

Сколько средств выделено в этом году

Лещик подчеркнула, что очное обучение возможно там, где есть укрытие.

"В этом году государство выделило 6,2 млрд грн на укрытия в учреждениях общего среднего образования. Это довольно значительная сумма, но должны понимать, что укрытие довольно дорогостоящее строительство. Длится такое строительство довольно долго. Количество школ, которые выведены на очное обучение, ежегодно увеличивается", - рассказала образовательный омбудсмен.

Лещик отметила, что проблемой являются дошкольные учреждения образования, где государственной субвенции на укрытия нет.

"Не всегда общины могут обеспечить его строительство укрытий. По поводу к нам поступают жалобы, но в проекте программы действий правительства на следующие годы будут заложены средства на укрытия в учреждениях дошкольного образования", - сказала Лещик.

Строительство новой школы-укрытия стоит около 65 миллионов. В целом продолжается реализация более 170 проектов на сумму более 11 миллиардов гривен. 33 из них - уже введены в эксплуатацию.