Електронний щоденник "Єдина школа" став платним для батьків - соцмережі

$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 1438 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
16:35 • 3222 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
15:10 • 10730 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
12:12 • 12243 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 23717 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 34073 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 30162 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 53127 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 42055 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 54239 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.5м/с
51%
754мм
Популярнi новини
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 38644 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме5 вересня, 07:57 • 47573 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар5 вересня, 10:18 • 14801 перегляди
США можуть очолити моніторинг буферної зони в Україні, але є певні умови - NBC12:20 • 7518 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 14113 перегляди
Публікації
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
15:10 • 10730 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 14163 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 38754 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 53127 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 38714 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Словаччина
Державний кордон України
Китай
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 29384 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 75448 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 28841 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 33728 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 35132 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Fox News
Ту-22М
Ту-95
Financial Times

Електронний щоденник "Єдина школа" став платним для батьків - соцмережі

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Український електронний щоденник "Єдина школа" тепер доступний за підпискою 48,99 грн на місяць. Батьки обурені, а Міністерство освіти поки не коментує нововведення.

Електронний щоденник "Єдина школа" став платним для батьків - соцмережі

Доступ до українського електронного щоденника, де відображаються розклад уроків, оцінки та відвідуваність, тепер надається за підпискою за 48,99 грн на місяць. Батьки у мережі обурені й зазначають, що Міністерство освіти, схоже, не було поінформоване про нововведення, пише УНН.

Деталі

Платформа стала платною для батьків! З якого дива? Якщо ваш проєкт фінансується з місцевих бюджетів?

- написала одна користувачка, звертаючись до адміністрації проєкту “Єдина школа”.

В МОН не знають про ваше нововведення з підпискою

- написав інший користувач.

Розробник додатка підтвердив, що доступ до електронного щоденника тепер надається на умовах платної підписки. За інформацією компанії, перші сім днів користування щоденником безкоштовні, після чого підписка коштує 48,99 грн на місяць.

Офіційних коментарів від Міністерства освіти поки немає.

Нагадаємо

В Україні 1 вересня розпочався навчальний рік 2025/2026 років, вже четвертий в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації.

Понад дві тисячі шкіл з усієї України вступили у новий навчальний рік із освітньою екосистемою "Мрія"01.09.25, 11:35 • 2869 переглядiв

Альона Уткіна

Освіта
Міністерство освіти і науки України
Україна