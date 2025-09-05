Електронний щоденник "Єдина школа" став платним для батьків - соцмережі

Доступ до українського електронного щоденника, де відображаються розклад уроків, оцінки та відвідуваність, тепер надається за підпискою за 48,99 грн на місяць. Батьки у мережі обурені й зазначають, що Міністерство освіти, схоже, не було поінформоване про нововведення, пише УНН.

Деталі

Платформа стала платною для батьків! З якого дива? Якщо ваш проєкт фінансується з місцевих бюджетів? - написала одна користувачка, звертаючись до адміністрації проєкту “Єдина школа”.

В МОН не знають про ваше нововведення з підпискою - написав інший користувач.

Розробник додатка підтвердив, що доступ до електронного щоденника тепер надається на умовах платної підписки. За інформацією компанії, перші сім днів користування щоденником безкоштовні, після чого підписка коштує 48,99 грн на місяць.

Офіційних коментарів від Міністерства освіти поки немає.

В Україні 1 вересня розпочався навчальний рік 2025/2026 років, вже четвертий в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації.

