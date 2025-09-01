Понад дві тисячі шкіл з усієї України вступили у новий навчальний рік із освітньою екосистемою "Мрія"

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
07:50 • 6472 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 16069 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
05:46 • 18337 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 19580 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 22313 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 20656 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52181 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89369 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99757 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 113695 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.2м/с
49%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 37060 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 36957 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 23706 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 21396 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 13967 перегляди
Публікації
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 6442 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 16055 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 18330 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 19570 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 118135 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Володимир Зеленський
Андрій Парубій
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Крим
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 117900 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 249990 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 272689 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 269355 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 248798 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Мі-8
ChatGPT
С-300
Хвасонг-18

Понад дві тисячі шкіл з усієї України вступили у новий навчальний рік із освітньою екосистемою "Мрія"

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Дві тисячі шкіл з 24 областей України долучилися до державної освітньої екосистеми "Мрія". Застосунок охопив близько мільйона учасників навчального процесу та продовжує розширюватись.

Понад дві тисячі шкіл з усієї України вступили у новий навчальний рік із освітньою екосистемою "Мрія"

До державної освітньої екосистеми "Мрія" долучилися дві тисячі шкіл з 24 областей України. Загалом застосунок охопив близько мільйона учасників та учасниць навчального процесу і продовжує розширюватись, пише УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки та Міністерство цифрової трансформації України.

Деталі

Понад 2 000 шкіл, які вже підключилися до "Мрії" - це не просто цифра. Це сигнал, що українські школи готові змінюватися попри складні виклики. Ми раді бути частиною цієї трансформації - і надалі робитимемо все, щоб учні, вчителі та батьки відчували реальні зміни, які роблять навчання сучаснішим, зручнішим і ближчим до кожного і кожної

- сказав президент Фонду "Східна Європа" Віктор Лях.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що наразі застосунок "Мрія" охопив понад мільйон людей, які задіяні у навчальному процесі.

Сьогодні "Мрія" охопила понад мільйон учасників та учасниць навчального процесу з усієї України - і це тільки початок. Цьогоріч ми запускаємо каталог позашкілля, з 2026 року стартує пілотування дошкілля та розробка концепції для закладів вищої освіти. Так єдина цифрова екосистема вперше обʼєднає кілька ланок освіти. "Мрія" супроводжуватиме українців і українок від садочків до ЗВО і навчання для дорослих, щоб на зміну застарілому підходу "отримати диплом" прийшла концепція безперервного навчання протягом усього життя 

- зазначив Федоров.

Зазначається, що за допомогою вебпорталу "Мрії" адміністрації шкіл та вчителі виконують свої звичні завдання, але в єдиному цифровому середовищі, яке автоматизує частину процесів і вивільняє час для головного - роботи з дітьми.

Для нас та колег з Міністерства цифрової трансформації України важливо, щоб цифрові інструменти не ускладнювали роботу вчителів, а допомагали їм. "Мрія" дозволяє замінити паперові журнали і щоденники, зменшити кількість рутини й робить освітній процес більш прозорим і зручним для всіх учасників. Це ще один крок до сучасної освіти, де в центрі - дитина та її розвиток

- заявив Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України.

"Мрія" також об’єднує зусилля із соціально відповідальним бізнесом. У цьому навчальному році в застосунку для дітей запрацює крамничка від партнерів, де за позитивні навчальні результати школярі й школярки отримуватимуть квитки в кіно, VR-квести, доступ до майстер-класів і курсів, сертифікати, книжки, канцелярські товари тощо.

Доповнення

З 1 жовтня у застосунку "Мрія" розпочнеться бета-тестування внутрішньої валюти "мрійки" для школярів. Учні зможуть заробляти бали за виконання завдань та підвищення успішності, обмінюючи їх на товари та послуги.

Павло Зінченко

ТехнологіїОсвіта
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України
Михайло Федоров
Україна