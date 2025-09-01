Понад дві тисячі шкіл з усієї України вступили у новий навчальний рік із освітньою екосистемою "Мрія"
Київ • УНН
До державної освітньої екосистеми "Мрія" долучилися дві тисячі шкіл з 24 областей України. Загалом застосунок охопив близько мільйона учасників та учасниць навчального процесу і продовжує розширюватись, пише УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки та Міністерство цифрової трансформації України.
Деталі
Понад 2 000 шкіл, які вже підключилися до "Мрії" - це не просто цифра. Це сигнал, що українські школи готові змінюватися попри складні виклики. Ми раді бути частиною цієї трансформації - і надалі робитимемо все, щоб учні, вчителі та батьки відчували реальні зміни, які роблять навчання сучаснішим, зручнішим і ближчим до кожного і кожної
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що наразі застосунок "Мрія" охопив понад мільйон людей, які задіяні у навчальному процесі.
Сьогодні "Мрія" охопила понад мільйон учасників та учасниць навчального процесу з усієї України - і це тільки початок. Цьогоріч ми запускаємо каталог позашкілля, з 2026 року стартує пілотування дошкілля та розробка концепції для закладів вищої освіти. Так єдина цифрова екосистема вперше обʼєднає кілька ланок освіти. "Мрія" супроводжуватиме українців і українок від садочків до ЗВО і навчання для дорослих, щоб на зміну застарілому підходу "отримати диплом" прийшла концепція безперервного навчання протягом усього життя
Зазначається, що за допомогою вебпорталу "Мрії" адміністрації шкіл та вчителі виконують свої звичні завдання, але в єдиному цифровому середовищі, яке автоматизує частину процесів і вивільняє час для головного - роботи з дітьми.
Для нас та колег з Міністерства цифрової трансформації України важливо, щоб цифрові інструменти не ускладнювали роботу вчителів, а допомагали їм. "Мрія" дозволяє замінити паперові журнали і щоденники, зменшити кількість рутини й робить освітній процес більш прозорим і зручним для всіх учасників. Це ще один крок до сучасної освіти, де в центрі - дитина та її розвиток
"Мрія" також об’єднує зусилля із соціально відповідальним бізнесом. У цьому навчальному році в застосунку для дітей запрацює крамничка від партнерів, де за позитивні навчальні результати школярі й школярки отримуватимуть квитки в кіно, VR-квести, доступ до майстер-класів і курсів, сертифікати, книжки, канцелярські товари тощо.
Доповнення
З 1 жовтня у застосунку "Мрія" розпочнеться бета-тестування внутрішньої валюти "мрійки" для школярів. Учні зможуть заробляти бали за виконання завдань та підвищення успішності, обмінюючи їх на товари та послуги.