Понад дві тисячі шкіл з усієї України вступили у новий навчальний рік із освітньою екосистемою "Мрія"

До державної освітньої екосистеми "Мрія" долучилися дві тисячі шкіл з 24 областей України. Загалом застосунок охопив близько мільйона учасників та учасниць навчального процесу і продовжує розширюватись, пише УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки та Міністерство цифрової трансформації України.

Деталі

Понад 2 000 шкіл, які вже підключилися до "Мрії" - це не просто цифра. Це сигнал, що українські школи готові змінюватися попри складні виклики. Ми раді бути частиною цієї трансформації - і надалі робитимемо все, щоб учні, вчителі та батьки відчували реальні зміни, які роблять навчання сучаснішим, зручнішим і ближчим до кожного і кожної - сказав президент Фонду "Східна Європа" Віктор Лях.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що наразі застосунок "Мрія" охопив понад мільйон людей, які задіяні у навчальному процесі.

Сьогодні "Мрія" охопила понад мільйон учасників та учасниць навчального процесу з усієї України - і це тільки початок. Цьогоріч ми запускаємо каталог позашкілля, з 2026 року стартує пілотування дошкілля та розробка концепції для закладів вищої освіти. Так єдина цифрова екосистема вперше обʼєднає кілька ланок освіти. "Мрія" супроводжуватиме українців і українок від садочків до ЗВО і навчання для дорослих, щоб на зміну застарілому підходу "отримати диплом" прийшла концепція безперервного навчання протягом усього життя - зазначив Федоров.

Зазначається, що за допомогою вебпорталу "Мрії" адміністрації шкіл та вчителі виконують свої звичні завдання, але в єдиному цифровому середовищі, яке автоматизує частину процесів і вивільняє час для головного - роботи з дітьми.

Для нас та колег з Міністерства цифрової трансформації України важливо, щоб цифрові інструменти не ускладнювали роботу вчителів, а допомагали їм. "Мрія" дозволяє замінити паперові журнали і щоденники, зменшити кількість рутини й робить освітній процес більш прозорим і зручним для всіх учасників. Це ще один крок до сучасної освіти, де в центрі - дитина та її розвиток - заявив Оксен Лісовий, міністр освіти і науки України.

"Мрія" також об’єднує зусилля із соціально відповідальним бізнесом. У цьому навчальному році в застосунку для дітей запрацює крамничка від партнерів, де за позитивні навчальні результати школярі й школярки отримуватимуть квитки в кіно, VR-квести, доступ до майстер-класів і курсів, сертифікати, книжки, канцелярські товари тощо.

Доповнення

З 1 жовтня у застосунку "Мрія" розпочнеться бета-тестування внутрішньої валюти "мрійки" для школярів. Учні зможуть заробляти бали за виконання завдань та підвищення успішності, обмінюючи їх на товари та послуги.