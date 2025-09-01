$41.320.06
Эксклюзив
07:50
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
05:46
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:46
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
05:39
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
30 августа, 10:03
Более двух тысяч школ со всей Украины вступили в новый учебный год с образовательной экосистемой "Мрия"

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Две тысячи школ из 24 областей Украины присоединились к государственной образовательной экосистеме "Мрия". Приложение охватило около миллиона участников учебного процесса и продолжает расширяться.

Более двух тысяч школ со всей Украины вступили в новый учебный год с образовательной экосистемой "Мрия"

К государственной образовательной экосистеме "Мрия" присоединились две тысячи школ из 24 областей Украины. В целом приложение охватило около миллиона участников учебного процесса и продолжает расширяться, пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки и Министерство цифровой трансформации Украины.

Подробности

Более 2 000 школ, которые уже подключились к "Мрии" - это не просто цифра. Это сигнал, что украинские школы готовы меняться, несмотря на сложные вызовы. Мы рады быть частью этой трансформации - и в дальнейшем будем делать все, чтобы ученики, учителя и родители чувствовали реальные изменения, которые делают обучение более современным, удобным и близким к каждому

- сказал президент Фонда "Восточная Европа" Виктор Лях.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что сейчас приложение "Мрия" охватило более миллиона человек, задействованных в учебном процессе.

Сегодня "Мрия" охватила более миллиона участников учебного процесса со всей Украины - и это только начало. В этом году мы запускаем каталог внешкольного образования, с 2026 года стартует пилотирование дошкольного образования и разработка концепции для учреждений высшего образования. Так единая цифровая экосистема впервые объединит несколько звеньев образования. "Мрия" будет сопровождать украинцев от детских садов до вузов и обучения для взрослых, чтобы на смену устаревшему подходу "получить диплом" пришла концепция непрерывного обучения на протяжении всей жизни 

- отметил Федоров.

Отмечается, что с помощью веб-портала "Мрии" администрации школ и учителя выполняют свои привычные задачи, но в единой цифровой среде, которая автоматизирует часть процессов и высвобождает время для главного - работы с детьми.

Для нас и коллег из Министерства цифровой трансформации Украины важно, чтобы цифровые инструменты не усложняли работу учителей, а помогали им. "Мрия" позволяет заменить бумажные журналы и дневники, уменьшить количество рутины и делает образовательный процесс более прозрачным и удобным для всех участников. Это еще один шаг к современному образованию, где в центре - ребенок и его развитие

- заявил Оксен Лисовой, министр образования и науки Украины.

"Мрия" также объединяет усилия с социально ответственным бизнесом. В этом учебном году в приложении для детей заработает магазинчик от партнеров, где за положительные учебные результаты школьники будут получать билеты в кино, VR-квесты, доступ к мастер-классам и курсам, сертификаты, книги, канцелярские товары и т.д.

Дополнение

С 1 октября в приложении "Мрия" начнется бета-тестирование внутренней валюты "мрийки" для школьников. Ученики смогут зарабатывать баллы за выполнение заданий и повышение успеваемости, обменивая их на товары и услуги.

Павел Зинченко

ТехнологииОбразование
Оксен Лисовой
Министерство образования и науки Украины
Михаил Федоров
Украина