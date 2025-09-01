Более двух тысяч школ со всей Украины вступили в новый учебный год с образовательной экосистемой "Мрия"

К государственной образовательной экосистеме "Мрия" присоединились две тысячи школ из 24 областей Украины. В целом приложение охватило около миллиона участников учебного процесса и продолжает расширяться, пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки и Министерство цифровой трансформации Украины.

Подробности

Более 2 000 школ, которые уже подключились к "Мрии" - это не просто цифра. Это сигнал, что украинские школы готовы меняться, несмотря на сложные вызовы. Мы рады быть частью этой трансформации - и в дальнейшем будем делать все, чтобы ученики, учителя и родители чувствовали реальные изменения, которые делают обучение более современным, удобным и близким к каждому - сказал президент Фонда "Восточная Европа" Виктор Лях.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что сейчас приложение "Мрия" охватило более миллиона человек, задействованных в учебном процессе.

Сегодня "Мрия" охватила более миллиона участников учебного процесса со всей Украины - и это только начало. В этом году мы запускаем каталог внешкольного образования, с 2026 года стартует пилотирование дошкольного образования и разработка концепции для учреждений высшего образования. Так единая цифровая экосистема впервые объединит несколько звеньев образования. "Мрия" будет сопровождать украинцев от детских садов до вузов и обучения для взрослых, чтобы на смену устаревшему подходу "получить диплом" пришла концепция непрерывного обучения на протяжении всей жизни - отметил Федоров.

Отмечается, что с помощью веб-портала "Мрии" администрации школ и учителя выполняют свои привычные задачи, но в единой цифровой среде, которая автоматизирует часть процессов и высвобождает время для главного - работы с детьми.

Для нас и коллег из Министерства цифровой трансформации Украины важно, чтобы цифровые инструменты не усложняли работу учителей, а помогали им. "Мрия" позволяет заменить бумажные журналы и дневники, уменьшить количество рутины и делает образовательный процесс более прозрачным и удобным для всех участников. Это еще один шаг к современному образованию, где в центре - ребенок и его развитие - заявил Оксен Лисовой, министр образования и науки Украины.

"Мрия" также объединяет усилия с социально ответственным бизнесом. В этом учебном году в приложении для детей заработает магазинчик от партнеров, где за положительные учебные результаты школьники будут получать билеты в кино, VR-квесты, доступ к мастер-классам и курсам, сертификаты, книги, канцелярские товары и т.д.

Дополнение

С 1 октября в приложении "Мрия" начнется бета-тестирование внутренней валюты "мрийки" для школьников. Ученики смогут зарабатывать баллы за выполнение заданий и повышение успеваемости, обменивая их на товары и услуги.