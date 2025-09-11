Україна отримає від Google $1,5 млн інвестицій на розвиток цифрової освіти - Мінцифри
Київ • УНН
Google інвестує $1,5 млн у модернізацію українського цифрового освітнього продукту "Мрія". Кошти підуть на інтеграцію ШІ та розширення платформи для шкіл, дитсадків та університетів.
Український цифровий освітній продукт "Мрія" отримав потужний імпульс для розвитку - компанія Google інвестує $1,5 млн у його модернізацію. Гроші підуть на інтеграцію інструментів штучного інтелекту та розширення платформи для шкіл, дитсадків і навіть університетів. Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
Деталі
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що "Мрія" приєдналася до глобальної програми Google.org Fellowship, яка відкриває нові можливості для української освіти.
За його словами, завдяки підтримці технологічного гіганта навчання стане більш сучасним, персоналізованим і доступним, воно включатиме інструменти ШІ, які допоможуть дітям навчатися за власною спрямованістю та напрямком.
Також платформа буде масштабована від шкіл до дитсадків та університетів, в єдина цифрова екосистема поєднає різні освітні рівні в одну систему.
Сьогодні "Мрія" вже об’єднує понад 2 000 шкіл по всій Україні. Наступний етап - запуск пілотних програм для дошкілля та створення концепції для закладів вищої освіти.
Федоров підкреслив, що підтримка Google - це сигнал для світу: Україна здатна створювати інноваційні продукти, які змінюють життя мільйонів.
Довідково
Ініціатива "Мрія" була започаткована президентом Володимиром Зеленським і реалізується Мінцифрою та МОН спільно з Програмою EGAP, яку втілює Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.
