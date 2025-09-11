$41.210.09
11:02 • 1960 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 6752 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 10199 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 16269 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 36279 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 43934 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 96082 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50546 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47879 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43764 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
УНН Lite
Україна отримає від Google $1,5 млн інвестицій на розвиток цифрової освіти - Мінцифри

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Google інвестує $1,5 млн у модернізацію українського цифрового освітнього продукту "Мрія". Кошти підуть на інтеграцію ШІ та розширення платформи для шкіл, дитсадків та університетів.

Український цифровий освітній продукт "Мрія" отримав потужний імпульс для розвитку - компанія Google інвестує $1,5 млн у його модернізацію. Гроші підуть на інтеграцію інструментів штучного інтелекту та розширення платформи для шкіл, дитсадків і навіть університетів. Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Деталі

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що "Мрія" приєдналася до глобальної програми Google.org Fellowship, яка відкриває нові можливості для української освіти.

За його словами, завдяки підтримці технологічного гіганта навчання стане більш сучасним, персоналізованим і доступним, воно включатиме інструменти ШІ, які допоможуть дітям навчатися за власною спрямованістю та напрямком.

Електронний щоденник "Єдина школа" став платним для батьків - соцмережі05.09.25, 20:32 • 4018 переглядiв

Також платформа буде масштабована від шкіл до дитсадків та університетів, в єдина цифрова екосистема поєднає різні освітні рівні в одну систему.

Сьогодні "Мрія" вже об’єднує понад 2 000 шкіл по всій Україні. Наступний етап - запуск пілотних програм для дошкілля та створення концепції для закладів вищої освіти.

Федоров підкреслив, що підтримка Google - це сигнал для світу: Україна здатна створювати інноваційні продукти, які змінюють життя мільйонів.

Довідково

Ініціатива "Мрія" була започаткована президентом Володимиром Зеленським і реалізується Мінцифрою та МОН спільно з Програмою EGAP, яку втілює Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Понад 3,5 мільйона дітей розпочали навчання: 2,3 мільйона учнів пішли до шкіл офлайн01.09.25, 11:23 • 6401 перегляд

Степан Гафтко

