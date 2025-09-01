Понад 3,5 мільйона дітей розпочали навчання: 2,3 мільйона учнів пішли до шкіл офлайн

Сьогодні в Україні розпочався новий навчальний рік для понад 3,5 мільйона дітей. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що дедалі більше школярів мають змогу навчатися офлайн: цього року очно підуть до шкіл майже 2,3 мільйона учнів, що на 103 тисячі більше, ніж торік. Про це Свириденко повідомила на у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Свириденко наголосила, що навіть у прифронтових містах діти отримують шанс на навчання в безпечних умовах.

Семирічний Максим у Харкові зайде до нової школи з укриттям. Для нього це просто клас, а для нас - символ, що майбутнє сильніше за страх. До кінця 2026 року ми плануємо відкрити 203 нових укриття

За її словами, уряд розширює цифрову інфраструктуру освіти. Система "Мрія" вже охоплює учнів та вчителів у понад 2 000 школах, а в постраждалих від війни громадах відкрито 406 центрів цифрового навчання.

Свириденко також підкреслила, що з вересня українські вчителі отримуватимуть більше можливостей для професійного розвитку.

Прем'єрка нагадала, що війна й далі залишає свій слід у школах.

На жаль, за деякими партами сьогодні нікого не буде. Деякі діти підуть до школи без батька чи матері. Деякі вчителі не зможуть зустріти своїх учнів. Кожна відремонтована школа, кожна стипендія, кожен новий клас - це наш борг перед тими, хто віддав життя за наше майбутнє"