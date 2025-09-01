Понад 3,5 мільйона дітей розпочали навчання: 2,3 мільйона учнів пішли до шкіл офлайн

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
07:50 • 3032 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
06:45 • 13262 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 11845 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому готують підозру
05:46 • 16256 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 17703 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 21781 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 20339 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 52035 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 89174 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 99659 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
51%
744мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 36000 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 35810 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 22583 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 20280 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України04:35 • 12850 перегляди
Публікації
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 3032 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
06:45 • 13262 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення05:46 • 16256 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto05:39 • 17703 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 117141 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нарендра Моді
Андрій Парубій
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Китай
Крим
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 117356 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 249504 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 272233 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 268929 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 248388 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат

Понад 3,5 мільйона дітей розпочали навчання: 2,3 мільйона учнів пішли до шкіл офлайн

Київ • УНН

 • 22 перегляди

В Україні стартував новий навчальний рік для понад 3,5 мільйона дітей, з яких майже 2,3 мільйона навчатимуться очно, що на 103 тисячі більше, ніж торік. Уряд розширює цифрову інфраструктуру освіти та планує відкрити 203 нових укриття до кінця 2026 року.

Понад 3,5 мільйона дітей розпочали навчання: 2,3 мільйона учнів пішли до шкіл офлайн

Сьогодні в Україні розпочався новий навчальний рік для понад 3,5 мільйона дітей. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що дедалі більше школярів мають змогу навчатися офлайн: цього року очно підуть до шкіл майже 2,3 мільйона учнів, що на 103 тисячі більше, ніж торік. Про це Свириденко повідомила на у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Свириденко наголосила, що навіть у прифронтових містах діти отримують шанс на навчання в безпечних умовах.

Семирічний Максим у Харкові зайде до нової школи з укриттям. Для нього це просто клас, а для нас - символ, що майбутнє сильніше за страх. До кінця 2026 року ми плануємо відкрити 203 нових укриття

- сказала вона.

За її словами, уряд розширює цифрову інфраструктуру освіти. Система "Мрія" вже охоплює учнів та вчителів у понад 2 000 школах, а в постраждалих від війни громадах відкрито 406 центрів цифрового навчання.

Свириденко також підкреслила, що з вересня українські вчителі отримуватимуть більше можливостей для професійного розвитку.

Вчителька Ольга з Полтави з вересня отримає доплату 2 тисячі гривень щомісячно і сама обиратиме, де підвищувати кваліфікацію

- зазначила вона.

Прем'єрка нагадала, що війна й далі залишає свій слід у школах.

На жаль, за деякими партами сьогодні нікого не буде. Деякі діти підуть до школи без батька чи матері. Деякі вчителі не зможуть зустріти своїх учнів. Кожна відремонтована школа, кожна стипендія, кожен новий клас - це наш борг перед тими, хто віддав життя за наше майбутнє"

 – сказала Свириденко.

Делегація Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) приїде до України у вересні - Свириденко30.08.25, 03:10 • 3416 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоОсвіта
Україна
Полтава
Харків